¿Adiós Wall Street? Greg Abbott celebra el ascenso de Dallas’s ‘Y’all Street’ en Texas

Mientras la ciudad de Nueva York se prepara para un próximo mandato de Zohran Mamdani, quien adelantó que establecerá impuestos corporativos y sobre la renta más altos, los empresarios empiezan a mirar a Texas. Allí, el gobernador Greg Abbott celebró la noticia sobre la llegada de la bolsa de valores Nasdaq a Dallas’s ‘Y’all Street’, donde intentará imponerse como el centro financiero de Estados Unidos.

Texas: la llegada de Nasdaq a Y’all Street podría cambiar el mapa financiero de EE.UU.

El corredor financiero de Dallas, conocido como “Y’all Street”, abarca el centro, Victory Park y Uptown. Si bien la zona ya alberga la mayor concentración de trabajadores de servicios financieros en Estados Unidos fuera de Nueva York, pronto podría superar a la Gran Manzana.

Greg Abbott sostuvo que "Dallas's 'Y’all Street es mejor para los negocios que Wall Street" @GregAbbott_TX

Recientemente, Nasdaq, la segunda bolsa de valores más grande del mundo por capitalización bursátil, anunció que planea abrir una bolsa con sede en Dallas.

De acuerdo con Axios, los funcionarios comunicaron la noticia a mediados de noviembre y destacaron el impacto de la industria del petróleo y el gas del estado en la economía.

Desde su lugar, el gobernador Greg Abbott festejó el anuncio. “Dallas’s Y’all Street es mejor para los negocios que Wall Street. Texas es ahora el rey del capitalismo en Estados Unidos”, escribió en un mensaje en su cuenta de X.

Aún pendiente de aprobación federal, Nasdaq cuenta con más de 800 clientes en Texas. Además, más de 200 empresas con sede en el estado cotizan en la bolsa, lo que evidencia el auge que se desarrolló en los últimos años y continúa en la actualidad.

Así como la Bolsa de Valores de Nueva York trasladó su bolsa de Chicago a Dallas este año, Nasdaq planea reincorporar una de sus existentes a su sucursal en el estado de la Estrella Solitaria.

Según informó The Washington Post, la bolsa de valores espera abrir sus operaciones en la ciudad tejana a principios del próximo año.

Cómo será la nueva bolsa de Nasdaq en Dallas y qué implica para Texas

Con más de 15 millones de personas en la fuerza laboral y 148 universidades, el estado cuenta con el personal necesario para apoyar diversos negocios.

La institución financiera Texas Capital Bank remarcó que el corredor financiero de Dallas ha captado rápidamente la atención nacional y se ha convertido en un foco de innovación. La llegada de Nasdaq es un ejemplo de este éxito.

Dallas’s ‘Y’all Street’ se convirtió en el foco financiero de EE.UU. en los últimos años Dallas’s ‘Y’all Street’ - Texas Capital Bank

Este año, en su segunda ronda de financiación, la Bolsa de Valores de Texas recaudó más de 250 millones de dólares en capital. En 2026, la mayoría de las acciones en Dallas’s Y’all Street serán cotizadas en doble lista con la sede de Nueva York. Las empresas constituidas en el estado podrán cotizar en una bolsa primaria y en Nasdaq Texas.

El arribo de la bolsa de valores también marca el constante progreso de Texas, cuyo producto bruto interno ya es equivalente a la octava economía nacional más grande del mundo. En este contexto, el empresario multimillonario Elon Musk trasladó este año su sede al estado sureño, en una nueva demostración de los pronósticos empresariales.

Impuestos: por qué las empresas evalúan mudarse de Nueva York a Texas en 2026

La asunción de Mamdani marca un nuevo cambio para Nueva York en su historia financiera. De acuerdo con Forbes, el alcalde entrante planea aumentar la tasa impositiva corporativa al 11,5%.

Además, promoverá un impuesto del 2% sobre todos los ingresos superiores a US$1 millón. Según su plataforma, citada por Forbes, esto supondrá una recaudación de US$4000 millones. No obstante, no ofrece ningún respaldo matemático que justifique esta cifra.

Los empresarios de Wall Street temen que Mamdani aumente la tasa impositiva corporativa al 11,5% en Nueva York Archivo

Por su parte, los votantes de Texas aprobaron tres enmiendas en noviembre para establecer que el estado nunca pueda imponer impuestos a las ganancias de capital, las propiedades o herencias, y ciertas transacciones de valores, comunicó Fox Business.

Esta diferencia refleja las visiones de ambos estados, y exhibe a Texas con una visión más amigable para los empresarios de cara al futuro. Por este motivo, los expertos de Washington Post aseguran que es probable que sea hora de que “el centro financiero de Estados Unidos se traslade al sur”.