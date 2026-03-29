Finanzas: la duración de la guerra mantiene en vilo a los mercados

¿Cómo se explica que el ganador de todas las batallas sea el que busque una tregua? El poderío militar de Estados Unidos es innegable, pero la resistencia de Irán llevó la situación a un punto muerto muy costoso en términos económicos y políticos para Trump. A diferencia de la creencia inicial, el cierre del estrecho de Ormuz no afectó al régimen iraní cuyas exportaciones de petróleo rozan los máximos y se ejecutan a un precio del barril 75% por arriba de diciembre. ¿Quién estará interesado en terminar este conflicto si no es el que paga semejante diferencial? La presión de China va en esa dirección.

Los efectos de una tregua…

Basar una decisión de inversión en un evento geopolítico es al menos un accionar osado. Dicho esto, la expectativa del fin de la guerra podría revertir la dinámica en las curvas de rendimientos de los bonos del tesoro y el salto en la inflación de indiferencia de corto plazo (de 3,85% al 5,17% en un año). En otras palabras, mitigar el riesgo de un tono monetario más contractivo por los principales bancos centrales en el mundo. Si es el caso, el sector tecnológico debería ser el principal beneficiado en ese escenario.

El castigo global no opaca virtudes relativas

El precio promedio ponderado de la deuda argentina cede alrededor de 2,6% en el mes. No obstante, el desempeño relativo es mejor que el del EMB (ETF de deuda emergente) ajustado por el beta elevado de los bonos argentinos. ¿Cómo se explica esta situación? A pesar de la fragilidad financiera, el mercado convalida que los efectos positivos sobre la cuenta corriente pesan más en el corto plazo que el deterioro de la cuenta financiera. En ese sentido, la estacionalidad de los flujos de la cosecha gruesa promete compra de dólares en los próximos tres meses.

Una señal positiva para los spreads bancarios

Desde fines de febrero señalamos que el equipo económico tomó una postura más amigable en términos de tasas de interés y su volatilidad. Las tasas pasivas bancarias y en el mercado de capitales (curva de bonos en pesos) comprimieron y convalidaron esa posición. No obstante, la transmisión a las tasas activas (que afectan la actividad) es más lenta. En ese sentido, suavizar encajes podría acelerar la compresión de tasas. ¿Qué vimos la semana pasada? El BCRA no renovó una normativa clave sobre encajes bancarios (5pp que actualmente están integrados en títulos públicos). Estos fondos quedarán de libre disponibilidad: ir a otros títulos, colocarse en repos o destinarse al crédito.