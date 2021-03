Llegan nuevas licitaciones de bonos del Tesoro y se esperan novedades sobre la renegociación de la deuda

La semana que terminó fue complicada para los inversores; no solo para los que tenían riesgo argentino en su posición. Los mercados sufrieron por el avance del coronavirus en el mundo y crece el temor de que su impacto en el crecimiento no sea menor. Esto recién comienza. Lo que sí deja, y esta claro, es un marco poco amigable para que el Gobierno avance en la reestructuración de deuda, que debería llegar (y cerrarse según la ambición de Martín Guzmán y caompañía) durante este mes.

1- Semana clave para la gestión de la deuda

La primera señal para el mercado, desde lo local, llegará hoy mismo. Será de lectura obligada para los inversores el discurso de apertura del Congreso que dará Alberto Fernández, y no solo por lo que explícitamente diga, sino también por lo que no diga o por lo que pueda leerse entre líneas de su discurso. Los más optimistas esperan señales sobre la reestructuración de la deuda, pero dado el accionar del Gobierno sobre este punto, esperar definiciones concretas es ser muy ambicioso. No obstante, servirá para seguir sumando "sensaciones" que se seguirán plasmando en las cotizaciones, que hoy van ajustando a una quita promedio esperada en valor presente del 50%. Bastante más agresiva de lo que estimó poco después de asumir Fernández. Lo que es claro es que el comienzo de marzo acelera la cuenta regresiva a una propuesta.

Si se busca cumplir con el cronograma predeterminado, esta semana -junto con una nueva visita oficial del FMI- debería determinarse la estructura final de la oferta, que se lanzaría en la segunda semana. No obstante, al menos lo que se conoce hasta ahora lleva a decir que es alta la probabilidad de que este cronograma no se cumpla y deba extenderse en el tiempo.

2- Licitaciones en la agenda

Según lo anunciado, esta semana habrá dos llamados a licitación de deuda en pesos por parte del Tesoro: uno el lunes y el otro el miércoles. La razón se basa en los vencimientos que se concentran en esas fechas, las que, entre bonos y letras, superan los $111.000 millones. Las últimas colocaciones dejaron señales complejas por la baja tasa de renovación, que incluso terminaron impulsando la decisión de reperfilar el AF20.

Esta semana llegará el vencimiento de capital del AM20 (cuyo aviso de pago ya se conoció) y se cree que no habrá mayores problemas para afrontarlo, dado que de los $18.000 millones adeudados, el 75% estaría en el sector público. Entonces, un canje voluntario debería tener alta aceptación. En cambio, mayor inteligencia en la estrategia deberá haber frente al vencimiento del Bogato 2020, el viernes. Por este bono, que está mayoritariamente en manos de inversores privados, deberían pagarse unos $70.000 millones. Se estará esperando que se hayan aprendido las lecciones del pasado cercano, ya que será clave para el humor de los acreedores la prolijidad con la que se anuncie una oferta por la deuda en dólares.

3- Tristes récords en los mercados internacionales

Fue una semana en la cual, a nivel global, se batieron tristes récords. Se sucedieron así los análisis sobre la peor caída diaria en meses (según el mercado). Esto queda claro a la luz de la acumulación de números rojos en las últimas cinco ruedas, en promedio de entre el 10% y el 14% en los principales índices bursátiles del mundo. El contagio, esta vez y a diferencia de otras correcciones, fue generalizado; incluso se fue profundizando a medida que las noticias indicaban que el coronavirus se expandía en el mundo.

El VIX, como indicador de volatilidad, saltó por arriba de 40%, niveles que no testeaba desde principios de 2018. La región no fue una excepción. El Bovespa cayó en torno al 12% en dólares, lo mismo que perdió prácticamente el S&P Merval. Y todas las monedas sufrieron frente al dólar en la última semana. Mientras tanto, el riesgo país de la Argentina subió unos 220 puntos, para ubicarse por arriba de los 2270 puntos (por debajo del máximo de 2500). De hecho, sin gran sorpresa, los bonos americanos fueron los que actuaron como refugio; impulsando la tasa americana a 10 años, por ejemplo, a valores mínimos y por debajo del 1,20% anual.

4- Las políticas de estímulo, en el eje del análisis global

El desplome de los mercados y la destrucción de valor que eso generó es un dato. Ahora, como suele suceder en momentos en los que gana espacio el pánico, la pregunta que no tardará en aparecer es: ¿hubo una sobrerreacción en los precios? Es probable. De hecho, la posibilidad de un rebote va creciendo a medida que se profundiza la caída. Es aún temprano para estimar cuál será el real impacto sobre el crecimiento mundial del coronavirus.

Las primeras revisiones a la baja de las proyecciones de crecimiento ya llegaron, pero también es cierto que crece la probabilidad de acciones de política fiscal y monetaria que busquen "compensar" el efecto negativo sobre la actividad económica. La atención se concentra en las medidas de estímulo que puedan anunciar China, Europa e incluso Estados Unidos. Bajo la misma lectura se disparó la posibilidad de que en la próxima reunión de la FED (el 18 de este mes), el organismo vuelva a recortar la tasa. Esto, igualmente, no evitará que lo que diga cada funcionario sea monitoreado bien de cerca. La semana que viene habrá una agenda económica sensible para el mercado, con el agregado de un super martes electoral.

Conforme a los criterios de Más información