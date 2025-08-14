Fuerte volatilidad en el mercado por los cambios en la política monetaria

La errática política monetaria del Banco Central (BCRA) -modificada nuevamente hoy de apuro tras una fallida colocación de deuda en pesos del Tesoro Nacional- exacerbó la volatilidad con la que ya se venía manejando el mercado financiero local desde el desordenado desarme de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI).

La decisión oficial de secar aún más la plaza de pesos, con el objetivo explícito de mantener anestesiado al dólar al menos hasta las elecciones, confirmó entre los inversores la sensación de que las altas tasas de interés en pesos llegaron para quedarse por algunos meses.

Esto llevó a recalcular el impacto que dicha medida puede tener sobre la ya compleja situación de muchas empresas y la tasa de actividad económica.

La suba de encajes de hoy en perspectiva pic.twitter.com/TUBNwLAMq0 — Federico Forte (@FedeeForte) August 14, 2025

Es lo que explicó:

El desplome de la Bolsa porteña , que cayó 4,4% (tras llegar a perder más del 5,4% en lo peor del día), con bajas de entre 7% y 9,6% en acciones como Banco Supervielle , Telecom y Edenor .

, que cayó (tras llegar a perder más del en lo peor del día), con bajas de entre en acciones como , y . Las bajas de entre 0,5% y 1,4% en los bonos , lo que impulsó nuevamente la tasa de riesgo país —que el Gobierno supuestamente busca reducir para facilitar el regreso a los mercados internacionales— hasta 730 puntos , tras el mínimo en más de un mes de 711 puntos alcanzado días atrás.

, lo que impulsó nuevamente la —que el Gobierno supuestamente busca reducir para facilitar el regreso a los mercados internacionales— hasta , tras el mínimo en más de un mes de alcanzado días atrás. El sostenimiento de tasas de interés de corto plazo en niveles muy elevados , luego de que las nuevas medidas restrictivas eliminaran la posibilidad de una fuerte inyección monetaria el lunes que ayudara a bajarlas. Esto vuelve a impactar en las tasas activas bancarias , como evidencia el nuevo empinamiento que llevó a más del 80% anual la tasa de adelantos por descubiertos de 1 a 7 días en cuenta corriente ( un nivel efectivo real inédito frente a una inflación proyectada del 21% anual hasta fin de año).

, luego de que las nuevas medidas restrictivas eliminaran la posibilidad de una fuerte inyección monetaria el lunes que ayudara a bajarlas. Esto vuelve a impactar en las , como evidencia el nuevo empinamiento que llevó a más del la tasa de adelantos por descubiertos de 1 a 7 días en cuenta corriente ( frente a una inflación proyectada del hasta fin de año). La baja del dólar mayorista oficial, tras una rueda volátil que abrió a $1325, registró las primeras operaciones fuertes en $1306, tocó un mínimo de $1290 y cerró en $1300 —$13 por debajo del cierre previo y $26 menos que una semana atrás—, según el operador Gustavo Quintana, de PR Cambios.

Los reacomodamientos se dieron en vísperas del feriado y del fin de semana largo, en medio del recálculo forzado de los operadores sobre la cantidad de pesos que podrían quedar libres el lunes, fecha en que se liquida la licitación de deuda pactada ayer. El Gobierno no pudo renovar $5,8 billones que vencían, aun validando tasas de hasta 69,2% anual.

Uffff, como sigue esa volatilidad#CAUCION 4 DIAS

De 50% a 80% y luego a 50% sobre el cierre https://t.co/3HfQWX6MXu pic.twitter.com/FJ0Xg4nfwT — Adrián Wibly (@Adrian_Wibly) August 14, 2025

“Con estas idas y vueltas quedaron varias dudas: ¿Cuántos pesos se liberarán efectivamente tras este nuevo aumento de encajes? Creemos que en torno a 1 billón. Y a partir de eso: ¿Qué pasará con las tasas el lunes? Si se liberan pesos, podríamos ver una baja desde los niveles estratosféricos actuales; pero de no ser así, y con un apretón monetario tan severo, la baja del FX debería continuar”, explicó Nicolás Cappella, analista de Invertir en Bolsa (IEB), reflejando el clima antes mencionado.

Los ajustes en la política oficial han sido frecuentes tras el lanzamiento de la denominada fase 3 del programa económico, que incluyó el levantamiento del cepo (para la demanda minorista) y el cambio del sistema de ajustes mínimos y periódicos para el tipo de cambio por uno de flotación libre. “Hay que acostumbrarse a flotar”, proclamó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien incluso recomendó la compra de dólares a quienes lo veían barato. “¡Comprá, campeón!”, dijo.

Cierre de IAE Summit 2025: Luis Caputo Gentileza: IAE Business School

Pero, lejos de los dichos, los hechos confirmaron que quien se puso nervioso con el alza del 21% que registró el dólar entre fines de mayo y julio (especialmente en este último mes) fue el propio Gobierno. Pasó así a fomentar una suba de tasas para desalentar la demanda, además de incrementar notablemente las intervenciones en los futuros. Todo esto en medio de un supuesto desarme planificado de las LEFI, que liberó una montaña de liquidez y desató una volatilidad en las tasas que, lejos de moderarse, sigue en aumento.

Responder a una crisis de liquidez con endurecimiento de la liquidez parece contra intuitivo.



La única razón que justificaría la reacción del BCRA (subir encajes) es que interprete que estamos ante una corrida cambiaria.



Raro, porque el dólar viene bajando, las reservas están… — Luciano Laspina (@LaspinaL) August 14, 2025

”Responder a una crisis de liquidez con endurecimiento de la liquidez parece contra intuitivo. La única razón que justificaría la reacción del BCRA (subir encajes) es que interprete que estamos ante una corrida cambiaria. Raro, porque el dólar viene bajando, las reservas están estables, las personas físicas no parecen alarmadas, las empresas tienen cepo y la brecha cambiaria es baja. El gran Guillermo Calvo explica en varios papers que abusar de la suba de tasas puede ser un boomerang (ojalá no sea el caso)“, observó al respecto el economista y diputado del PRO, Luciano Laspina.

“La verdad es que el esquema monetario se entiende cada vez menos. Al final, creo que es “whatever it takes” (NR: “lo que sea necesario”) para que el peso no se deprecie", concidió el economista Marcos Buscaglia, al opinar sobre el tema mediante un posteo por la red X.

“Y todo cuando quedan más de dos meses para las elecciones. Es una dinámica preocupante”, advirtió un avezado operador de mercado.