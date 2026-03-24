¿Fuga hacia la calidad?: por qué el oro no sube en medio de la guerra

La incertidumbre geopolítica lleva a los inversores a buscar refugios seguros, que históricamente han sido los metales preciosos y los bonos del Estado, entre otros. Por lo tanto, cabría esperar que la intervención de Estados Unidos en Irán no fuera una excepción. De hecho, Robert Armstrong, comentarista financiero del Financial Times en Estados Unidos, pronosticó que la guerra provocaría que tanto el oro como el dólar estadounidense “subieran ligeramente”. Desafortunadamente para Armstrong, estamos viviendo justo lo contrario.

Lejos de subir, el oro cayó desde el inicio del conflicto. Según la Royal Mint, el día en que comenzaron las hostilidades cotizaba a US$5368 y al 24 de marzo había bajado a US$4414, una caída del 17,7%. En un contexto de tensiones geopolíticas persistentes, cabría esperar el movimiento opuesto, lo que abre la pregunta de por qué no está ocurriendo.

Una de las principales teorías planteadas por los analistas es que los mercados ya habían descontado el conflicto en el precio del oro. En discurso con LA NACION, Michael Seigne, exdirector general de Goldman Sachs y fundador de Candor Partners, subrayó que “mi mejor suposición es que muchos de estos activos de ‘fuga hacia la seguridad’ ya se han revalorizado tanto que la noticia marginal de la guerra ya estaba descontada en los precios, no porque la noticia de la guerra ya se conociera, ya que claramente ese no es el caso… sino porque todos los compradores marginales ‘que temían que algo malo iba a suceder’ ya habían comprado”.

Precios del oro en dólares, del 21 de febrero al 24 de marzo (Royal Mint) Royal Mint - Royal Mint

Esta idea fue compartida por Wolfgang Wrzesniok-Roßbach, director general de Fragold GmbH, quien declaró a DW que “la suba del precio del oro y de otros metales preciosos durante el último trimestre y en enero no guardaba relación con los datos fundamentales reales y, por lo tanto, se había vuelto completamente exagerada”, lo que pone de manifiesto una sensación de enfriamiento tras el continuo aumento de los precios registrados en los últimos meses debido a las tensiones geopolíticas.

Más allá de la huida hacia activos refugio, Carsten Fritsch, analista de materias primas del Commerzbank, declaró que había dos razones principales que explicaban el decepcionante desempeño del oro. En primer lugar, argumentó que: “el oro se cotiza en dólares estadounidenses. Cuando el dólar se fortalece, el oro se vuelve más caro para los compradores que utilizan otras monedas. Como resultado, la demanda de esos compradores disminuye, lo que tiende a hacer bajar el precio”.

Además, añadió que “el aumento de los precios del petróleo está impulsando la inflación. Cuando la inflación aumenta, es menos probable que la Reserva Federal de EE. UU. recorte las tasas de interés. Si los inversores esperan que las tasas de interés se mantengan altas, el oro se vuelve menos atractivo porque no paga intereses, mientras que otras inversiones sí lo hacen”.

Sin embargo, a pesar de la volatilidad a corto plazo, los principales bancos siguen pronosticando un aumento a largo plazo del precio del metal. Para finales de 2026, JPMorgan espera que alcance los US$6300 por onza, mientras que el Deutsche Bank se muestra más cauteloso y prevé que llegue a los US$6000.