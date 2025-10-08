Georgieva puso a la Argentina como ejemplo y se refirió a la negociación con el Tesoro

WASHINGTON.- Mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) está inmerso en las tratativas del Departamento del Tesoro norteamericano con el equipo económico que lidera Luis Caputo, la directora gerente del organismo multilateral, Kristalina Georgieva, señaló en una presentación este miércoles en Washington que “el éxito” del programa de ajuste del Gobierno “dependerá de lograr que la gente acompañe”.

“En mi parte del mundo, en Europa Central y del Este, tuvimos ejemplos de líderes valientes que hicieron cosas muy difíciles, recortaron pensiones y salarios en un 40% o 50%, y fueron reelegidos. ¿Por qué? Porque lograron que la gente los acompañara. Existía la confianza de que eso debía hacerse", dijo Georgieva, en un diálogo con Michael Milken en su instituto.

“Ahora miramos a la Argentina. La Argentina está llevando adelante un programa de ajuste muy drástico. El éxito va a depender de lograr que la gente acompañe”, señaló Georgieva, en una respuesta sobre los desequilibrios fiscales de otros países. Su comentario se produjo, además, en plena campaña electoral en el país de cara a los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre, un test crucial para el Gobierno.

Kristalina Georgieva, en el Milken Institute. Guillermo Idiart

Terminado el diálogo con Milken, Georgieva hizo una breve referencia a las negociaciones que encabeza Caputo en Washington con el Tesoro, con participación del FMI. “Estamos trabajando, estamos trabajando”, respondió, escueta, a periodistas argentinos.

El equipo económico -además de Caputo integrado por el secretario de Política Económica, José Luis Daza; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili- mantiene el hermetismo sobre el avance de las tratativas en Washington con el Tesoro y con el FMI.

La reunión entre Kristalina Georgieva y Luis Caputo en Washington.

El lunes, Caputo había mantenido reuniones con el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, y con Georgieva. “Trabajamos en estrecha colaboración con la Argentina, el Tesoro y otros socios para promover la estabilidad macroeconómica y el crecimiento”, señaló la jefa del FMI en un tuit tras la reunión.

En su presentación en el Milken Institute -ubicado justo frente a la sede del Tesoro y a metros de la Casa Blanca-, Georgieva además hizo una dura advertencia sobre los crecientes riesgos que enfrenta la economía global. “Abróchense los cinturones: la incertidumbre es la nueva normalidad y llegó para quedarse”, alertó.

La presentación de Georgieva -en la previa de la reunión anual del FMI y del Banco Mundial (BM) que empezará el próximo lunes- fue seguida en el auditorio por el representante argentino ante el FMI, Leonardo Madcur. No estuvieron presentes Caputo y el resto de los funcionarios del equipo económico.

“Es una señal muy importante, incluso para el sector privado, que exista un camino para reducir el déficit”, sostuvo la directora gerente del FMI, al destacar que los desequilibrios fiscales persistentes envían señales negativas a los mercados y al sector privado.

Georgieva también afirmó que la economía mundial ha mostrado una sorprendente resiliencia frente a la guerra comercial lanzada por el presidente Donald Trump.

La directora gerente apunto a las crecientes señales de tensión, como el precio récord del oro —que superó los US$4000 dólares la onza el miércoles, lo que indica ansiedad entre los inversores— y las valoraciones excepcionalmente altas de las acciones estadounidenses.

“Antes de que alguien dé un suspiro de alivio, por favor, escuchen esto: la resiliencia global aún no se ha puesto a prueba por completo. Y hay indicios preocupantes de que la prueba podría llegar”, declaró ante el auditorio en el Milken Institute. Además, pronosticó solo una ligera ralentización del crecimiento mundial este año y en 2026.

“Todo apunta a que la economía mundial ha resistido en general las fuertes tensiones provocadas por múltiples crisis”, afirmó Georgieva, antes de que el martes próximo se presente el informe de perspectivas de la economía mundial que elabora el FMI.

Georgieva sugirió que el impacto económico total de los aranceles estadounidenses “aún no se ha manifestado”, después de que muchas empresas adelantaran sus exportaciones a principios de este año para evadir los gravámenes.

En la última actualización de sus Perspectivas de la Economía Mundial de julio, el FMI pronosticó un crecimiento del PBI global del 3% para este año, una leve desaceleración respecto al 3,3% de 2024.

Si bien los mercados financieros se han mantenido en en líneas generales en calma ante las turbulencias políticas, la directora gerente dijo que eso “enmascara, pero no detiene, algunas tendencias de moderación”, y advirtió: “La historia nos dice que esta percepción puede cambiar bruscamente”.

Javier Milei, junto al economista Michael Milken, en Los Ángeles. Presidencia

El diálogo de Georgieva fue con el economista y multimillonario Michael Milken, quien el mes pasado fuera anfitrión del presidente Javier Milei en una reunión con inversores en Los Ángeles.

Milken, que llegó a ser la persona más poderosa de Wall Street y fue apodado como el “rey de los bonos basura”, fundó el instituto que lleva su nombre en 1991.