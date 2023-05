GoDaddy, uno de los servicios tecnológicos más populares, comunica que dejará de admitir pagos en pesos argentinos

escuchar

En un mensaje enviado a sus clientes, la empresa registradora de dominios de Internet y de alojamiento web GoDaddy confirmó que luego del 2 de junio de este año dejará de aceptar pagos en pesos argentinos. La decisión de la firma llega en momentos en que el Gobierno lucha para frenar la suba del dólar blue y días antes de que deba afrontar los vencimientos de capital que tiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por cerca de US$ 2700 millones de dólares.

“GoDaddy dejará de admitir transacciones en pesos argentinos después del 2 de junio. Pasada esa fecha, ya no podrás renovar tus productos activos de forma manual o automática ni comprar productos nuevos en ARS”, advirtió un comunicado de la compañía estadounidense dirigida por Aman Bhutani.

Para que los productos no se cancelen de forma accidental, la firma informó que se cambiará automáticamente la moneda de preferencia de los clientes “de ARS a dólar estadounidense (US$)” y agregó: “GoDaddy realizará intentos de facturación en US$ para las renovaciones automáticas próximas y para todas las transacciones futuras a menos que se seleccione otra moneda antes de que se realice la transacción. Todas las transacciones en US$ se procesarán en Estados Unidos”.

Así las cosas, los acuerdos de facturación entre los clientes y la empresa se actualizarán de pesos argentinos a dólares estadounidenses, cuyos precios de renovación podrán ser revisados en la sección “Suscripciones” de la cuenta.

El anuncio de GoDaddy tiene lugar después de una fuerte subida del dólar que preocupa a hombres y mujeres de negocios en la Argentina y genera una pérdida de valor del peso argentino que el Gobierno lucha por frenar. En este marco, el ministro de Economía Sergio Massa pretende esquivar una devaluación brusca de la moneda con un nuevo y ambicioso acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que aspira alcanzar el mes próximo, aunque los analistas opositores son escépticos respecto de sus resultados.

¿Qué es GoDaddy?

GoDaddy es una compañía registradora de dominios de Internet y de alojamiento web fundada en Estados Unidos por Bob Parsons y actualmente dirigida por Aman Bhutani.

En su sitio web, la firma se define como el registrador de nombres de dominio más grande del mundo. Cuenta con 14 instalaciones en lugares como Arizona, California, Iowa, Washington, Asia, Europa e India, presta servicios a más de 21 millones de clientes y administra más de 84 millones de dominios.

Respecto del alojamiento web, GoDaddy también afirma impulsar “la plataforma de nube más grande del mundo dedicada a pequeñas empresas independientes”. “Es el lugar al que acuden las personas para ponerle nombre a sus ideas, crear un sitio web profesional, atraer clientes y administrar sus trabajos”, asegura el portal.

