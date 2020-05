Guzmán y el economista Robert Rubin. Fuente: LA NACION

Rafael Mathus Ruiz 15 de mayo de 2020 • 17:49

WASHINGTON.- El ministro de Economía, Martín Guzmán , dijo en una conferencia virtual ante el Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York que los bonistas "han estado trabajando duro" en una propuesta para intentar llegar a una acuerdo que evite un nuevo default. Guzmán reveló que ya recibió una contraoferta, que fue rechazada.

"Esta es la única. No he revisado mi teléfono en la última hora o mi correo electrónico. Al menos hasta hace una hora, no ha habido ninguna contraoferta", dijo el jefe del Palacio de Hacienda, al ser consultado por LA NACION acerca de si había recibido alguna oferta concreta de los acreedores.

"Sabemos que los acreedores han estado trabajando duro en esto, en juntarse para hacer una propuesta. Esperamos que estas reuniones y discusiones entre los acreedores sean productivos y constructivos. Estamos listos para escuchar, queremos escuchar, queremos ver qué ideas alternativas podemos tomar para llegar a un acuerdo que funcione para todos ", afirmó.

Guzmán evitó mencionar quién llevó la contraoferta, si fue un fondo, un inversor o alguno de los tres grupos de acreedores que se formaron para el canje de deuda. Pero, cualquiera sea el caso, Guzmán dijo que esa propuesta fue rechazada porque no cumplía con los criterios fijados por el Gobierno para equilibrar la deuda -o, en la jerga técnica, lograr que sea "sustentable"- o la economía.

La presentación de Guzmán en el Consejo de Relaciones Exteriores, uno de los think tanks más influyentes de Estados Unidos, llegó un momento de máxima tensión, cuando resta solo una semana para que el Gobierno cierre un acuerdo con los acreedores, o se enfrente a la decisión de pagar un nuevo vencimiento por más de 500 millones de dólares, o caer en default. La charla -seguida muy de cerca por el mercado y los inversores- fue moderada por Robert Rubin , un ortodoxo que fue secretario del Tesoro de Bill Clinton en los 90, y antes tuvo una extensa carrera en Wall Street, primero en Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, el estudio de abogados que representa a la Argentina, y luego en el banco de inversión Goldman Sachs.

El Ministro dejó varias señales amistosas hacia el mercado en su presentación. "No queremos repetir los errores del pasado", afirmó . Guzmán dijo que el diálogo con los acreedores había sido "positivo", que que el éxito era lograr un acuerdo con los acreedores, y el Gobierno quiere construir una relación "duradera y saludable" con los inversores. Hora antes, Bloomberg indicó Guzmán había tenido roces con Gerardo Rodríguez, el ejecutivo BlackRock. Guzmán reiteró más de una vez que estaban dispuestos a escuchar cualquier propuesta alternativa que presentaran los bonistas, y trató de alejar los fantasmas de un eventual default.

Rubin fue incisivo, y quiso saber cuáles eran los "escenarios posibles" que veía para el 22 de mayo, y apuntó: "Si hay default, me parece que es un riesgo no solo para la Argentina, sino para el resto del mundo emergente".

"En lo que se refiere a la Argentina, bajo el liderazgo de nuestro Presidente estamos totalmente comprometidos con cambiar la historia turbulenta de la Argentina. Queremos tener una relación duradera, saludable con los acreedores", indicó Guzmán.