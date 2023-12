escuchar

La nueva gestión del Banco Central (BCRA), presidida por Santiago Bausili, puso en marcha un nuevo instrumento financiero que permitirá a la entidad comenzar a resolver dos herencias recibidas: la deuda comercial de importadores con proveedores del exterior y los pasivos generados por las Leliq y los Pases. Se trata de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), que próximamente serán subastados para las empresas que tengan importaciones pendientes de pago.

Una de las mayores herencias que dejó el gobierno anterior es la deuda comercial que acumularon los importadores con sus proveedores del exterior. Si bien siempre hay una deuda que se genera por los plazos entre el envío del producto o servicio y los plazos de pagos, las obligaciones se duplicaron en apenas dos años, forzando las relaciones comerciales con el exterior.

La nueva gestión del Banco Central (BCRA) encontró una deuda comercial de US$50.000 millones en bienes y de US$12.000 millones en servicios.

La Argentina importa en general el equivalente a US$4500 millones por mes. En años donde hubo sequía y, por lo tanto, menos ingreso de dólares, las importaciones disminuyeron a US$4000 millones por mes. Sin embargo, en la entidad monetaria dicen que en los últimos meses se autorizaron importaciones por entre US$5500 y US$6000 millones al mes. “Se aprobaron más importaciones de lo que se podía pagar”, dijeron.

Del total de la deuda comercial, alrededor de US$20.000 millones corresponden a los últimos dos años. Y pese a que el Banco Central no vendía los dólares a las empresas, igualmente terminó con reservas netas negativas en más de US$10.000 millones.

Deuda de importadores hasta octubre, según cálculos de Invecq

Solucionar este problema no solo era de urgencia para las empresas importadoras, que ya enfrentan dificultades para negociar con sus proveedores del exterior, sino que era prioridad también para el equipo económico porque permitirá desarmar en parte los pasivos remunerados que tiene el Banco Central.

Al no poder pagar las importaciones, las empresas colocaban los pesos asignados a esas obligaciones en el sistema bancario, que a su vez tiene invertido ese dinero en Leliq o Pases del Banco Central.

La solución que diseñaron Bausili y el ministro de Economía, Luis Caputo, es ofrecer bonos emitidos por el Banco Central a distintos plazos, que las empresas importadoras que tienen deudas con el exterior pueden comprar en pesos. Son los Bopreal.

Según la comunicación 7918 del Banco Central, solo pueden suscribirse a los bonos “importadores de bienes y servicios por hasta las importaciones que tengan pendientes de pago”. El bono con mayor plazo es hasta el 31 de octubre de 2027 y pagará una tasa de interés anual en dólares de 5%. Los importadores podrán suscribirse a estos bonos y venderlos en un mercado secundario, si necesitan liquidez de dólares para pagar al exterior.

“Cualquier decisión iba a tener un costo, dado que el gobierno anterior acumuló US$30.000 millones impagos, habiendo prometido que iba a dar los dólares y dejaron reservas netas negativas en US$10.000 millones. Si los dejabas salir al tipo de cambio oficial, no hay dólares para hacerlo; no se podía. Si los dejabas salir por el contado con liquidación (CCL) sin darles otra alternativa, la brecha se iba a ir muy arriba y el programa no iba a funcionar. Ahora se les da un bono, que permite venderlo en el mercado secundario. De esta forma se baja la presión cambiaria inicial y les permite que se queden con un título para que no salgan corriendo al mercado paralelo todos juntos”, explicó el economista Santiago Bulat, de la consultora Invecq.

Santiago Bausili, presidente del Banco Central VICTORIA GESUALDI - Télam

El riesgo que tiene esta medida, dice Bulat, es que el bono en el mercado paralelo no tenga mucha demanda, porque es emitido en ley local y sin garantía. “No hubo muchas experiencias del BCRA dando títulos en dólares. Eso haría que las empresas terminen comprando un dólar importador mucho más caro porque el valor del bono cae y eso hace que el programa no funcione”, advirtió el analista.

El economista Leandro Mora Alfonsín, por su parte, explicó por qué “es bastante forzado señalar como estatización de deuda” el bono Bopreal a importadores. “Da cobertura a un problema que generó el propio BCRA al estirar pagos de importaciones. El problema es otro: proveedores extranjeros perdieron paciencia. Básicamente, es una manera de vender dólares que hoy no tenés, a un tipo de cambio más alto, para cubrir deudas que se acumularon (más de US$30.000 millones), con fuerte componente de insumos para seguir produciendo”, dijo el exdirector nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de Producción.

“En teoría, esos bonos se van a poder liquidar por el CCL y así pagar, pero para eso deberían derogar las trabas de los importadores para acceder al CCL. Con lo cual esto es un paso, pero no aún la solución. ¿Qué está pasando hoy? Hay proveedores extranjeros que ya decidieron dejar de embarcar insumos a empresas nacionales (ejemplo: varias de electrodomésticos). Esto pone una tensión enorme (además del ajuste anunciado) a la producción y empleo”, agregó el economista en la red social X (antes Twitter).