Hernán Lacunza habló de “los riesgos” del nuevo régimen cambiario del Gobierno

A principios de enero comenzó el renovado esquema cambiario en la Argentina, con la implementación de nuevas bandas de flotación, que generó diversas opiniones entre los especialistas. Al respecto, el economista Hernán Lacunza habló sobre los riesgos que puede representar la puesta en marcha del reciente modelo y resaltó la importancia de “terminar de normalizar” el esquema cambiario.

“El régimen cambiario, afortunadamente, vino mutando, se vino flexibilizando. Esta última flexibilización que empezó hace diez días lo que hizo es darle un poquito más de movilidad al techo de la banda porque el sistema anterior estaba quedando carente de respuestas a la situación cambiaria y financiera“, explicó este jueves.

Así, en diálogo con radio Rivadavia, consideró: “Hay espacio como para hacer avanzar más rápido la normalización cambiaria. Los riesgos de hacer algo son que puede haber alguna mayor tensión cambiaria e inflacionaria de corto, pero muchas veces lo que uno deja de lado es cuáles son los riesgos de no hacerlo".

Lacunza habló sobre el sistema de bandas del Gobierno. Noelia Marcia Guevara - La Nación

“Los riesgos de seguir con esta dinámica son que no se acumulen las reservas suficientes, que no muestres solvencia, que no muestres la espalda suficiente y tengas que ir a pedir ayuda externa de manera recurrente. Esta primera respuesta, tiene la ventaja de la prudencia de decir no vamos a estar ante grandes sorpresas, pero a veces uno dice, ‘bueno, ¿cuáles son los costos de hacer algo?’ Por ejemplo, terminar de normalizar“, remarcó.

El exministro de Hacienda de Mauricio Macri expresó que luego de la elecciones legislativas —en las que La Libertad Avanza (LLA) ganó con casi el 41% de los votos— “se abrió una ventana para terminar de normalizar el mercado de cambio” que, posteriormente, se favoreció con el establecimiento de las bandas cambiarias a partir de abril del año pasado.

“Había una ventana, tanto política como financiera y económica; por el respaldo popular, más el apoyo categórico y contundente, del tesoro de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional", explicó y añadió: “(El Gobierno) Optó por algo más intermedio, que fue seguir con el régimen de bandas y mantener las restricciones cambiarias. Todavía hay un cepo; no el soviético que heredó, pero hay un medio cepo, sobre todo para empresas".

Lacunza junto a Mauricio Macri. Agustin Marcarian - Reuters

“Las tasas subieron lindo estos últimos días un poco, pero, en promedio, creo que estamos hablando de que hay un plazo político interno, externo y financiero. Tanto del Tesoro, que ahora se dirigió como de Estados Unidos, un prestamista de última instancia, digamos, como del Fondo Monetario, que prestó fondos de manera generosa”, diferenció Lacunza y dijo: “Hay también un horizonte de un año y medio largo en el que no hay elecciones, entonces siempre es una fuente adicional de incertidumbre”.

Acuerdo Mercosur-Unión Europea

El economista también analizó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), que crea un nuevo espacio que incluye a más de 780 millones de habitantes y representa cerca de 25% del PBI global. Esto constituye la mayor zona de libre comercio del mundo.

“Yo a estas cosas les doy mucha importancia porque son las que no te cambian nada en la vida de acá a febrero pero sí a febrero de 2036 como país. Son procesos largos, parsimoniosos”, celebró.

Y consideró: “La Argentina es un país cerrado, de los más cerrados en la región. Entonces, todo lo que sea en pos de abrirse, de comerciar más y de que haya más flujo de inversiones, más flujos en los canales comerciales y financieros, bienvenido sea. Todo esto es para acelerar.

“Está diseñado con bastante prudencia. Por supuesto, habrá que ir ajustándolo día a día, pero, en términos generales, me parece que es una muy buena iniciativa, tanto este como cualquier acuerdo de libre comercio”, cerró.