Invertirán cerca de US$500 millones para modernizar 13 aeropuertos

El Gobierno nacional anunció hoy que avanzará en la modernización de 13 aeropuertos, con una inversión que ascendería a más de US$500 millones para realizar 15 obras de infraestructura.

Según detallaron fuentes al tanto de las tratativas, aproximadamente el 70% del financiamiento provendrá del Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos, que se nutre del canon que pagan los concesionarios.

El 30% restante será una inversión directa de Aeropuertos Argentina, que opera la mayor cantidad de terminales en el país.

Las obras, anunciadas por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se desarrollarán en aeropuertos de 11 provincias e incluirán la construcción y/o remodelación de terminales, la modernización de pistas de aterrizaje y de salas de preembarque, entre otras intervenciones.

Así, se modernizarán los aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque Jorge Newbery, Salta, Iguazú, Resistencia, Tucumán, Córdoba, Bariloche, Mendoza, Río Grande, Río Gallegos, Formosa y San Rafael.

Estas acciones forman parte de un plan integral de modernización y expansión de la infraestructura aeroportuaria, destinado a mejorar la conectividad, potenciar el crecimiento del tráfico aéreo y elevar los estándares de calidad del transporte aerocomercial, según indicaron.

Durante este año ya se finalizaron más de 10 obras en siete aeropuertos: San Juan, Viedma, Comodoro Rivadavia, Termas de Río Hondo, Río Cuarto, Aeroparque y Ezeiza. Fueron realizadas con una inversión que alcanzó los US$156 millones.

Entre las obras proyectadas se incluye en Ezeiza la construcción de la terminal única de carga (US$10 millones), la adecuación del rodaje Golf para plataforma de aeronaves (US$12 millones) y un nuevo anillo de balizamiento.

En el Aeroparque Jorge Newbery se ampliará el hall de check-in, los controles de seguridad doméstica y se construirá la nueva plataforma norte, con un costo estimado en US$31 millones.

Por otro lado, en Salta, Tucumán, Mendoza, San Rafael y Resistencia se ampliarán y readecuarán las terminales. En Iguazú se pondrá en servicio el nuevo preembarque internacional (US$3 millones). En Córdoba habrá una ampliación del hall de check-in, de la terminal (US$25 millones) y la actualización del sistema BHS de gestión de equipaje (US$4 millones).

La nueva terminal de Salta tiene un grado de avance del 50%

Bariloche tendrá un nuevo sistema de balizamiento, mientras que en Río Grande y Río Gallegos se realizará la rehabilitación de la pista y trabajos de balizamiento. En Formosa se construirá una nueva terminal de pasajeros (US$36 millones).

Entre las obras ya finalizadas se encuentran el sector de migración express en arribos internacionales de Ezeiza —donde también se tendió un nuevo cableado eléctrico para los alimentadores principales 9 y 10—; la renovación de veredas y accesos de Aeroparque, más la ampliación de los controles de seguridad para vuelos domésticos y la construcción de la nueva Plataforma Sur; la nueva terminal internacional de partidas de San Juan; el sistema de luces de aproximación de Viedma; la reparación integral de cerramientos en Comodoro Rivadavia; la ampliación y remodelación de la terminal de pasajeros de Termas de Río Hondo; y la rehabilitación de la pista y rodaje de Río Cuarto, con su correspondiente balizamiento.