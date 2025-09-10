Inflación de agosto, en vivo: cuál es el IPC acumulado y qué proyectan las consultoras para el 2025

Tras la derrota del Gobierno de Javier Milei en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, el Fondo Monetario Internacional (FMI) dio una muestra de apoyo a la gestión de Javier Milei y señaló que su staff “colabora estrechamente” con las autoridades argentinas “para afianzar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país”.

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional JIM WATSON� - AFP�

“El staff del FMI colabora estrechamente con las autoridades argentinas en la implementación de su programa para afianzar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país. Apoyamos su compromiso de garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación”, escribió la directora de comunicaciones del organismo, Julie Kozack, en un posteo en la red social X.