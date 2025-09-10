Inflación de agosto, en vivo: cuál es el IPC acumulado y qué proyectan las consultoras para el 2025
El Indec dará a conocer esta tarde la cifra correspondiente al mes pasado en un contexto atravesado por la dura derrota electoral del Gobierno en la Provincia de Buenos Aires y la ratificación del plan económico que anticipó el Presidente en su discurso
Por qué es importante conocer el dato de la inflación
El periodista Francisco Olivera explicó en diálogo con LN+:
“Hay que ver cuanto da la tasa de inflación de Agosto del INDEC. Si fue moderada, como la de la CABA el lunes, quiere decir que no hubo traslado proporcional de la suba del dólar. Hasta ahora desde la salida del cepo hasta acá el dólar subió un 30% y los precios 10%. Al no ser proporcional, el gobierno tiene más flexibilidad para decir ‘bueno dejemos correr un poco el dólar, no es tan dramático si no va precios’”.
La opinión de la gente
En una recorrida por Quilmes, el móvil de LN+ recogió testimonios de ciudadanos quienes opinaron acerca de los resultados de las elecciones bonaerenses y la inflación.
Respaldo del FMI
Tras la derrota del Gobierno de Javier Milei en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, el Fondo Monetario Internacional (FMI) dio una muestra de apoyo a la gestión de Javier Milei y señaló que su staff “colabora estrechamente” con las autoridades argentinas “para afianzar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país”.
“El staff del FMI colabora estrechamente con las autoridades argentinas en la implementación de su programa para afianzar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país. Apoyamos su compromiso de garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación”, escribió la directora de comunicaciones del organismo, Julie Kozack, en un posteo en la red social X.
Proyecciones del BCRA
El relevamiento de expectativas de mercado que elabora el Banco Central señala que la inflación cerraría 2025 en 28,2%.
Qué dicen las mediciones privadas
Según mediciones privadas, la cifra habría alcanzado 2,1%, quedando tres meses consecutivos por debajo del 2%, y marcando una desaceleración respecto del 1,9% de julio.
Se conoce el IPC de agosto 2025
En un contexto atravesado por la dura derrota electoral del Gobierno ante el PJ y la ratificación del plan económico que anticipó el presidente Javier Milei, el INDEC dará a conocer el Indice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto de 2025.
Más notas de Inflación y precios
- 1
Marcos Galperin cuestionó la retención de Ingresos Brutos a billeteras virtuales en la provincia de Buenos Aires
- 2
La Provincia comenzará a retener Ingresos Brutos en billeteras virtuales
- 3
Sueldo actualizado: cuánto gana el personal de la Gendarmería Nacional en septiembre de 2025
- 4
De Buenos Aires al mundo: los dulces y la panadería porteña que seducen a los paladares extranjeros