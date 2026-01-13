Inflación de diciembre: cuál fue el IPC acumulado de 2025 y qué proyectan para este año

El rubro alimentos y bebidas, el de mayor ponderación dentro de la canasta que mide el Idecba, tuvo un aumento del 2,4% promedio en el mes (28,8% interanual). Los principales impulsos estuvieron en el precio de la carne (7,4%), el pan y los cereales (2%) y las frutas (3,7%). En sentido inverso, hubo baja promedio en el precio de verduras, tubérculos y legumbres (-5,9%).

Si bien registró un ajuste por debajo del promedio en diciembre (2,1%, 34,1% interanual), el segmento Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles también tuvo un impacto significativo en la inflación del mes. El segmento explicó 0,42 puntos porcentuales del IPC porteño, con subas asociadas fundamentalmente con el aumento de los alquileres y el gasto en expensas.