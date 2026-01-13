Inflación de diciembre: cuál fue el IPC acumulado de 2025 y qué proyectan para este año
El Instituto Nacional de Estadística y Censos dará a conocer este martes la cifra oficial; el mes anterior, en noviembre, los precios al consumidor habían aumentado un 2,5%; las proyecciones de los especialistas
De cuánto fue el aumento de Recreación y cultura en la ciudad de Buenos Aires
En sentido inverso se movió el rubro Recreación y cultura, que registró en diciembre una caída promedio del 0,7% (33,7% interanual). Según detalló el informe del ente estadístico oficial, ese movimiento se explicó por la “caída en los valores de los paquetes turísticos”.
Cuánto aumentó Restaurantes y hoteles en la ciudad de Buenos Aires
Otras de las categorías con incremento por encima del promedio mensual fueron Restaurantes y hoteles, que aumentó en diciembre 4,3% (36,3% interanual) y Seguros y servicios financieros, que marcó un 4,5% mensual (58,4% interanual, el segmento de mayor variación durante 2025).
El detalle de la inflación en la ciudad de Buenos Aires
El rubro alimentos y bebidas, el de mayor ponderación dentro de la canasta que mide el Idecba, tuvo un aumento del 2,4% promedio en el mes (28,8% interanual). Los principales impulsos estuvieron en el precio de la carne (7,4%), el pan y los cereales (2%) y las frutas (3,7%). En sentido inverso, hubo baja promedio en el precio de verduras, tubérculos y legumbres (-5,9%).
Si bien registró un ajuste por debajo del promedio en diciembre (2,1%, 34,1% interanual), el segmento Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles también tuvo un impacto significativo en la inflación del mes. El segmento explicó 0,42 puntos porcentuales del IPC porteño, con subas asociadas fundamentalmente con el aumento de los alquileres y el gasto en expensas.
Qué fue lo que más aumentó en la ciudad de Buenos Aires
La aceleración del índice de inflación del último mes del año, habitualmente marcado por mayores ajustes de precios, se explicó fundamentalmente por los combustibles (nafta y gasoil) y las subas en el boleto de colectivo y subte, además de la carne y las tarifas de los servicios públicos.
En tanto, la categoría de Transporte fue la de mayor variación, con una suba mensual del 5,5% (34,8% interanual). Dentro de este segmento, que explicó 0,59 puntos porcentuales de la inflación, incidieron especialmente los incrementos en el precio de combustibles (naftas y gasoil)y el incremento en el boleto de colectivo urbano.
El IPC en la ciudad fue del 2,7% y cerró 2025 con un 31,8%
La inflación en la ciudad de Buenos Aires sumó en diciembre otro mes de aceleración. Luego del rebote que mostró el indicador en noviembre, el IPC porteño subió otros 0,3 puntos porcentuales y marcó el mes pasado un 2,7% (había sido 2,4% en noviembre).
Los datos fueron publicados por el Idecba (Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), y marcan que el alza del costo de vida en 2025 para los porteños fue del 31,8%, lejos del 136,7% de 2024.
