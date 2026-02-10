Inflación de enero: qué puesto ocupó el país en la región

Si bien el dato interanual de inflación muestra una mejora significativa respecto de años anteriores, la Argentina continúa ubicada en el segundo lugar entre los más altos a nivel regional en materia de aumento de precios.

Este martes, el Indec dio a conocer el dato correspondiente a enero. Con una variación del 2,9% mensual y del 32,4% interanual, el país quedó solo detrás de Venezuela, que en diciembre registró una inflación interanual del 556%, según datos de Bloomberg. En ese caso, ya no se dispone de cifras mensuales actualizadas, dado que el Observatorio Venezolano de Finanzas dejó de publicar esa información.

En el tercer lugar regional se ubicó Bolivia, que en enero presentó una inflación del 1,31% mensual y del 19,64% interanual. Le siguieron Colombia (1,18% y 5,35%, respectivamente); Cuba (0,88% y 14,07%); Paraguay (0,60% y 2,7%); Chile (0,40% y 2,8%); México (0,38% y 3,79%); Brasil (0,33% y 4,44%); Perú (0,10% y 1,7%); y, por último, Uruguay, que registró una deflación mensual del 0,10%, con una inflación interanual del 3,46%.

En el plano global, además de Venezuela, también supera a la Argentina Irán, con un 3,8% mensual y 48,6% interanual y Sudán del Sur si solo se considera la inflación anual que es del 112,6% (el último dato intermensual fue del 2,3%).

Por detrás se ubican Turquía, con una inflación interanual del 30,65% (4,84% mensual); Malawi, con 26%; Haití, con 25% (0,9% mensual); Burundi, con 23,1% (-0,1% mensual); Nigeria, con 15,15% (0,54% mensual); Angola, con 14,56% (0,68% mensual); Kazajistán, con 12,2% (1% mensual); Líbano, también con 12,2% (0,01% mensual); Surinam, con 11,4% (0,4% mensual); Siria, con 11,35%; y Santo Tomé y Príncipe, con 10,9% (0,6% mensual).

Cabe recordar que el número oficial que se conoció hoy para la Argentina fue calculado con la fórmula basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2004/2005. El Gobierno decidió que el Indec no implemente, por el momento, la actualización metodológica sustentada en la ENGHo de 2017/2018, que incorpora cambios más recientes en los patrones de consumo.

Algunas consultoras privadas estiman que, de haberse aplicado la nueva metodología, el dato de enero podría haber sido alrededor de 0,1 punto porcentual más alto o más bajo, aunque otras no detectaron diferencias entre ambas mediciones para ese mes.

“Fin del misterio: la inflación se aceleró al 2,9% en enero y habría sido del 2,8% con el IPC actualizado”, señaló la consultora Equilibra en su cuenta de X.

Según ellos, el impulso inflacionario provino principalmente del componente estacional, que trepó al 5,7%, liderado por subas en verduras y hoteles, frente al 0,6% registrado en diciembre de 2025. En contraste, la inflación núcleo se desaceleró del 3% al 2,6%, mientras que los precios regulados bajaron del 3,3% al 2,4%, debido a incrementos menores en carnes, nafta y transporte público en relación con el mes previo.

En tanto, los servicios aumentaron un 3,1% y los bienes, un 2,8%, frente a los registros de 3,4% y 2,6%, respectivamente, observados en diciembre.

“En este mes en particular, las diferencias con el IPC actualizado (ENGHo 2017/2018) fueron mínimas en la medición mensual, tal como anticipamos desde Equilibra: la inflación habría sido del 2,8% mensual y del 32,9% interanual, producto de diferencias acumuladas durante 2025 que no superaron los 0,1 puntos porcentuales en ningún mes”, concluyó la consultora.