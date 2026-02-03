Marcha atrás con la inflación: cuál sería la diferencia en el IPC de enero y febrero con las distintas metodologías

Tras la decisión del Gobierno de que el Indec no aplique por el momento la nueva fórmula para medir la inflación, distintas consultoras privadas realizaron sus estimaciones para enero y febrero utilizando ambas metodologías y coincidieron en que, al menos en enero, las diferencias en el resultado final serían marginales.

Según explicó Gonzalo Carrera, economista senior de la consultora Equilibra, en enero para ellos el dato de inflación arroja exactamente el mismo resultado con ambos esquemas: 2,2%. “En los últimos meses la nueva metodología solía dar una décima por encima, pero justo en enero nos dio igual en nuestros relevamientos”, señaló.

En la misma línea, Lucio Garay Méndez, economista de Eco Go, afirmó que, en enero, aplicando ambas metodologías, el relevamiento coincide en 2,4%. “No hubo tanta dispersión en los aumentos tal que haya una diferencia en el nivel general”, explicó. Sin embargo, agregó que para febrero, a priori, con los aumentos anunciados, podría haber una divergencia de hasta 0,5 puntos porcentuales, aunque advirtió que los niveles finales deberán confirmarse con los relevamientos que se realicen.

Para febrero, Equilibra proyectó una inflación de 2,3% con la nueva metodología y 2,2% con la actual. “Ahí el impacto de la suba de tarifas se vería algo más fuerte en el nuevo índice, pero no más que 0,1 punto porcentual adicional. En el mes a mes la diferencia seguiría siendo baja. En el acumulado podría ser un poco mayor, pero no veo que en la variación mensual supere los 0,1 o 0,2 puntos con estos niveles de inflación”, agregó Carrera.

Equilibra en base a ENGHo

En la consultora también realizaron una comparativa entre la inflación medida con la metodología vigente y la actualizada para el período diciembre de 2023–diciembre de 2025. Allí se observa que en abril de 2024 la brecha entre ambos indicadores fue de 0,4 puntos porcentuales, en un contexto en el que las tarifas subían 61%, los servicios en conjunto, 16,5%, y los bienes, 6,3%.

Equilibra en base a Indec

Desde Analytica, su director Claudio Caprarulo indicó que la consultora calcula una inflación de 2,4% para enero, cifra que —con redondeo— resulta idéntica bajo ambas metodologías. Para febrero, en tanto, la estimación es de 2,2% con la metodología vigente y 2,3% con la que finalmente fue descartada, basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (EnGHo) 2017/2018.

El director de C&T Asesores Económicos, Camilo Tiscornia, estimó que el 2,4% de inflación de enero calculado con la metodología actual habría sido levemente menor —en torno a 2,3%— si se hubiera aplicado la nueva. “La diferencia es de una décima”, completó.

Además, el economista apuntó que el propio Gobierno reconoció que, con el nuevo esquema, los registros de diciembre y enero habrían sido algo más bajos. Para febrero, la consultora aún no cuenta con estimaciones.

En esa línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, reiteró hoy que con la nueva fórmula el IPC de enero habría dado una décima menos que el índice actualmente publicado por el Indec. A través de un mensaje en su cuenta de X, el funcionario respondió a una publicación de Radio Mitre en la que se afirmaba que el nuevo índice habría arrojado una inflación de entre 3,1% y 3,5%.

“Eso es falso. De hecho, daba una décima menos que el índice actual. Al menos eso me dijo Marco (Lavagna) y también Pedro Lines. Podés chequearlo con ellos mismos”, escribió Caputo.