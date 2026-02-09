Inflación de enero: se aceleró el IPC en la ciudad y llegó al 3,1% en el primer mes de 2026

La inflación en la ciudad de Buenos Aires se aceleró por quinto mes consecutivo y rompió en enero el 3%. Así lo informó el organismo estadístico porteño, que arrojó un IPC del 3,1%, 0,4 puntos porcentuales más que en diciembre (2,7%).

El dato se conoce tras la controversia por la decisión del Gobierno de frenar la actualización de la metodología del Indec para estimar la inflación, con un cambio en la composición de la canasta empleada a partir de la más reciente encuesta de gasto de los hogares. Este escenario, que forzó la renuncia del titular del organismo, Marco Lavagna, generó también dudas por la confiabilidad de las estadísticas públicas. El dato de enero, que finalmente se elaborará con la metodología vigente, se conocerá mañana.

El segmento recreación y cultura tuvo el mayor ajuste de precios en enero. Soledad Aznarez� - LA NACION

Con el 3,1%, enero replicó la cifra de igual mes de 2025 y llevó al IPC porteño a ubicarse por encima del 3% por primera vez desde marzo último. Se trata de un período que, por la temporada de vacaciones, suele tener estacionalidad en rubros sensibles (aunque de menor ponderación en el índice), como Recreación y cultura (7,4%), o Restaurantes y hoteles (5,3%), que encabezaron las subas por categorías.

Además, el número marcó el quinto mes consecutivo de aceleración del costo de vida en la Ciudad de Buenos Aires , tras marcar un mínimo del 1,6% en agosto (2,2% en septiembre y octubre, 2,4% en noviembre y 2,7% en diciembre).

Al interior del índice, se destacó una aceleración en la inflación del rubro Alimentos, que se encareció en promedio un 4% (31,4% interanual). Se trata de uno de los rubros con mayor ponderación en la canasta y explicó 0,69 puntos del 3,1% de la inflación en el mes. Dentro de este rubro, los ajustes más sensibles se dieron en Frutas (5,1%), Verduras y tubérculos (17,8%), Carnes (3,6%), Pescados y mariscos (6,4%) y Azúcar y repostería (4,7%).

Dentro del segmento de Alimentos y bebidas, los ajustes más sensibles se dieron en rubros estacionales como frutas (5,1%) o verduras y tubérculos (17,8%), STRINGER - AFP

Otro rubro con ajuste significativo fue el de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (servicios públicos), que se encareció un 2,4% y explicó 0,47 puntos del índice en el mes. En esta categoría, pesaron los incrementos en Alquileres, mantenimiento y reparación de la vivienda o las expensas (1,6%) y los ajustes de tarifas en agua (4%) y gas (3,6%).

En promedio, hubo un mayor incremento en enero de los servicios (3,5%) que entre los bienes (2,3%).

Además, la ya mencionada aceleración en el segmento de los precios estacionales (15,8% en el mes) se acompañó con un ajuste del 1,7% en los precios regulados.

La inflación núcleo en la ciudad, sin considerar estos dos últimos rubros, se ubicó en el 2,2%, y registró una desaceleración de 0,6 puntos porcentuales frente al 2,8% de diciembre.