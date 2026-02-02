Marco Lavagna: de la continuidad en el Indec al conflicto por la marcha atrás con el nuevo IPC

La decisión del Gobierno de frenar el cambio de metodología para la medición de la inflación puso fin a la gestión de Marco Lavagna al frente del Indec. Seis años después de su llegada al organismo, durante la gestión de Alberto Fernández, el economista de raíz peronista, que en los últimos años estuvo estrechamente ligado al Frente Renovador de Sergio Massa, decidió dejar su puesto al frente del organismo estadístico.

Su gestión combinó un perfil técnico y una ponderada continuidad en la gestión estadística: llegó al organismo en 2019, en reemplazo de Jorge Todesca, y permaneció en ese puesto aun tras el cambio de gobierno y la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada.

Marco Lavagna llegó al Indec en reemplazo de Jorge Todesca silvana-colombo-14437

Al momento de confirmarlo, en diciembre de 2023, Milei había ratificado esa continuidad y que los equipos “estaban trabajando en un proyecto que dotará al organismo de autonomía y autarquía” para que el Indec “deje de funcionar bajo la órbita” de Economía. Algo más de dos años después, el escenario se invirtió, y la injerencia del Ejecutivo sobre la metodología del organismo dinamitó esa continuidad.

Formado en la UCA, el hijo del exministro Roberto Lavagna desarrolló una carrera que vinculó un perfil técnico con la política. Durante años trabajó en la consultora Ecolatina, firma que durante la intervención del Indec por parte de Guillermo Moreno para manipular estadísticas oficiales fue multada por presentar estimaciones alternativas de inflación.

En 2015 se dio su ingreso formal a la política, como diputado nacional por el Frente Renovador. En esos años, fue uno de los referentes económicos del regreso del ‘IPC Congreso’. Fue el estimador de inflación alternativo que el massismo difundía mientras la gestión de Mauricio Macri, con Jorge Todesca al frente del Indec, suspendió temporalmente la difusión de estadísticas oficiales para reconstruir el ente estadístico oficial tras su intervención.

Massa presentó un índice de inflación alternativo junto a Marco Lavagna y Stolbizer, en 2016 TN

Ya al frente del Indec, desde 2019, Lavagna buscó mantener un perfil moderadamente bajo y apuntalar la continuidad en la gestión. En estos años, el organismo introdujo indicadores como la Canasta de Crianza o la dotación mensual de empleados en las empresas públicas, pero quedó marcado por la demora en la difusión de los datos del Censo 2022 (tardó más de un año en presentarlos) y la divergencia entre los números finales y los datos preliminares: las cifras cambiaron tres veces y hubo ajustes por más de un millón de personas.

La actualización de la metodología del IPC, con la implementación de nuevas canastas a partir de la encuesta de gastos de 2017-2018 (todavía se usan las de 2004-2005) era el siguiente hito que preparaba Lavagna. El calendario del organismo había confirmado para enero de este año la difusión de este renovado IPC, que incluiría mayor ponderación de servicios, e incluso aparecía entre las pauta acordadas en el programa firmado por el Gobierno con el FMI.

Pero, por decisión del Ejecutivo, hubo una marcha atrás en los planes del organismo. El IPC del Indec continuará como hasta ahora. Pero ya sin Lavagna.