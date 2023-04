Inflación: el Gobierno duplicará el precio de los peajes entre mayo y agosto

escuchar

La economía argentina está inmersa en una carrera de indexación al 100% en muchos rubros que se rigen por la oferta y demanda de mercado. Pero eso no es todo, ya que algunos otros sectores regulados, donde el Estado es el que impone el precio, tienen una dinámica similar.

El Gobierno puso en marcha el proceso administrativo para duplicar el valor del peaje en todas las rutas nacionales entre mayo y agosto, gerenciadas por la estatal Corredores Viales y por Caminos del Río Uruguay que, además, también se aplicará en las autopistas metropolitanas que están en manos de las concesionarias Autopistas del Sol y del Oeste, y de la estatal que tiene a su cargo la Riccheri.

Por ahora, lo que se puede apreciar es la intención y el método que planteó la Dirección Nacional de Vialidad. En principio, el organismo que depende del Ministerio de Obras Públicas estableció un llamado a audiencias que empieza, como establece la ley, con un período de 15 días hábiles, que empezaron a contar este lunes, para que la ciudadanía aporte comentarios y se inscriba en los registros para hablar en aquellas reuniones que, más allá de la formalidad, no son vinculantes. Luego sí, fijará hora y lugar de la realización.

Se quitarán todos los incentivos para tener descuentos con pago automático, especialmente, en horas pico y no pico Fabián Marelli

El esquema de subas que se puso a consideración tiene algunos puntos que sobresalen. El primero es que se terminarán todos los descuentos o las promociones que están vigentes para los usuarios de los sistemas electrónicos de pago como el Telepase. “Unificar los valores de las tarifas al público de las modalidades de pago automático a los del modo manual en todas las estaciones de peaje, dando por finalizada la diferenciación tarifaria para la modalidad de pago automática”, dice la resolución que se publicó. Es decir, ya será lo mismo tener colocada o no la oblea, al menos en el precio.

Luego sí, el cuadro tarifario. Vialidad pidió que para todos los accesos y corredores se autorice un aumento de 50% para ser aplicado el 1° de mayo , al que se le sumará otro adicional de 40% a partir de agosto. De esa manera, si se aprueba la propuesta oficial, que se descuenta que sucederá, el precio por subir la barrera será 110% mayor a lo que representa actualmente, cuando se apliquen las dos redeterminaciones.

Otra de las decisiones que se tomarán es que los valores se calculen y que luego haya un redondeo que lleve el precio a múltiplos de 50 pesos. Sucede que las concesionarias privadas hicieron saber que como la ley de redondeo impone que sea para abajo, en muchas estaciones se pierde entre 30 y 40% de lo que cuesta el peaje. De hecho, hay una que tiene un valor de 140 pesos y que como los bancos no entregan billetes ni monedas de baja denominación, en la mayoría de los casos los automovilistas pagan 100. La norma de redondeo que se publicó establece que “los porcentajes de incrementos indicados no podrán ser superados en más de un 5%, como así también resultar, en promedio, iguales o inferiores a la variación tarifaria prevista en cada uno de los contratos de concesión”.

Los precios

El nuevo cuadro tarifario que el Gobierno pidió que se aplique en el Acceso Norte, que tiene concesionado Autopistas del Sol, tendrá valores muy por encima de los actuales cuando se acumule, además, la quita de los descuentos por pago automático. Por ejemplo, la categoría 2, que son los autos o camionetas de dos ejes y hasta 2,10 metros de altura, que en los peajes de Bancalari, Márquez, Tigre, camino del Buen Ayre, ruta 197, Ruta 202 y Camino Real, tiene un costo de $60 en hora no pico y de $80 en hora pico pasará a $100 y $150 respectivamente en mayo para terminar en $150 y $200 en agosto.

A este incremento directo habrá que aplicarle, además, la quita del beneficio de pago electrónico que era de 15% para las horas no pico y de 5% para las más transitadas. Esto tiene mayor impacto en las categorías que pagan los camiones que eran favorecidos por una rebaja de 45% en las horas no pico. Justamente, esta norma no solo tenía que ver con la recaudación, sino también con alentar a los vehículos de gran porte a que transiten en horarios de menos tránsito. Pero ese incentivo se terminará en unos días.

Para Autopistas del Oeste, en los dos peajes, el precio pasará de los actuales 80 y 100 pesos para las categorías hora pico y no pico a 100 y 150 pesos en mayo para terminar en 150 y 200 pesos, respectivamente, en el segundo tramo de agosto .

Otro ejemplo, el peaje más barato que se paga en las cabinas de Zárate, que cobra la concesionaria Caminos del Río Uruguay, tendrá un valor desde mayo de 250 pesos, de los cuales 206 es tarifa y 44, IVA. Dentro de ese importe, el recurso de afectación de obra es de 28,50. En agosto, el importe a pagar para que se levante la barrera será de 350 pesos.

El peaje de la autopista Ricchieri, que está a la altura del Mercado Central, también pasará de 80 y 100 pesos, de acuerdo al horario y el flujo de tránsito, a 150 y 200 pesos en agosto , con un primer tramo de 100 y 150 pesos, en mayo. A esto se deberá sumar un 10% que se aplicaba a los autos en hora pico y de 25% el resto del día a quién pague mediante el Telepase. Todas las rutas concesionadas duplicarán los precios actuales hasta agosto.

De acuerdo al proceso en marcha, en abril se deberían celebrar las audiencias y, finalmente, se tomará la decisión para ser aplicada en mayo. Como se dijo, no solo la dinámica del sector privado, donde la oferta y la demanda deberían ser los árbitros de los precios, se indexa a valores que superan 100% en el año electoral. El sector público, que pone los valores de acuerdo a su necesidad, ha decidido seguir un camino similar. Bienvenida la Argentina al año que se duplicarán los precios.