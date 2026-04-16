Ingresos Brutos en CABA: todo lo que hay que saber sobre la exención para pequeños contribuyentes

La Ciudad de Buenos Aires implementó un alivio fiscal para pequeños contribuyentes del régimen simplificado de Ingresos Brutos, con exenciones totales y parciales en el pago mensual durante 2026. La medida, que surge del Código Fiscal y fue reglamentada por la AGIP a través de la resolución 28/2026, ya tiene impacto concreto: unos 35.000 trabajadores independientes dejaron de pagar el impuesto.

El beneficio forma parte de una política más amplia de reducción de la carga tributaria impulsada por el gobierno porteño y alcanza a prestadores de servicios que tributan bajo el régimen simplificado, un esquema similar al monotributo nacional.

El cambio más relevante es la exención total del impuesto para las categorías más bajas —A, B y C—, lo que implica que quienes se encuentran en esos segmentos dejan de abonar cuotas que hasta ahora iban desde $22.485 hasta $46.185 mensuales. En paralelo, para las categorías intermedias —de la D a la H— se estableció una bonificación del 75%, por lo que los contribuyentes alcanzados pasan a pagar solo una cuarta parte del monto correspondiente.

El universo beneficiado está compuesto principalmente por trabajadores independientes no profesionales, como peluqueros, mecánicos, electricistas, plomeros, entrenadores personales o esteticistas, es decir, oficios y servicios de pequeña escala. Los profesionales universitarios no están incluidos, ya que en la Ciudad de Buenos Aires se encuentran exentos del impuesto desde hace años, a diferencia de lo que ocurre en otras jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires.

. Freepik

Uno de los aspectos centrales del esquema es que el beneficio se aplica de manera automática, sin necesidad de realizar trámites. Sin embargo, existe una condición: quienes registren deudas con el fisco porteño deben regularizar su situación para acceder. Para ello, la Ciudad mantiene vigente un plan de facilidades de pago cuya adhesión vence el 30 de abril.

Desde el punto de vista fiscal, el impacto en la recaudación es acotado, pero el efecto en los contribuyentes es significativo. Así lo señaló el tributarista César Litvin, quien consideró que la medida “representa un alivio importante para pequeños prestadores de servicios en un contexto económico complejo” y que el beneficio en los bolsillos supera el costo fiscal que asume la administración porteña.

Se trata, además, de una iniciativa sin precedentes a nivel subnacional: hasta ahora, la Ciudad es la única jurisdicción que avanzó con una exención y bonificación de esta magnitud en el impuesto sobre los Ingresos Brutos para pequeños contribuyentes. De todos modos, su continuidad no está garantizada más allá de este año, ya que depende de lo que se establezca en futuros Códigos Fiscales.