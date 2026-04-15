Ingresos Brutos: unos 35.000 trabajadores independientes dejaron de pagarlo en la Ciudad

La Ciudad de Buenos Aires comenzó a aplicar una reducción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que ya tiene un impacto concreto: 35.000 trabajadores independientes dejaron de abonarlo. La medida fue impulsada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y aprobada por la Legislatura porteña.

El beneficio alcanza a contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado que realizan prestaciones de servicios. En total, el universo potencial supera las 140.000 personas.

El esquema establece bonificaciones según la categoría tributaria. Los contribuyentes de las categorías A, B y C reciben una reducción del 100%, lo que implica la exención total del impuesto. En ese grupo se encuentran los 35.000 trabajadores que ya dejaron de pagarlo. En tanto, quienes pertenecen a las categorías D a H acceden a una bonificación del 75%.

De acuerdo con datos oficiales, 47.000 porteños ya cuentan con el beneficio: además de los exentos, otros 12.000 obtuvieron una reducción parcial en la carga tributaria.

La medida alcanza a una amplia gama de oficios, entre ellos peluqueros, fotógrafos, mecánicos, barberos, entrenadores personales, esteticistas y editores, que trabajan de manera independiente o bajo contratación.

La aplicación es automática y no requiere trámites, siempre que el contribuyente no registre deudas y que su actividad principal sea la prestación de servicios.

Para el resto del universo —unos 93.000 contribuyentes— el acceso al beneficio está condicionado a la regularización de su situación fiscal. Para ello, la Ciudad mantiene vigente una moratoria que permite saldar deudas en cuotas y con descuentos, con plazo hasta el 30 de abril.

Desde el Gobierno porteño señalaron que la iniciativa forma parte de una estrategia más amplia orientada a reducir y simplificar la carga tributaria, con foco en los trabajadores independientes.