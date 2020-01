Capital. El año pasado fue el peor de la historia para la venta de inmuebles

El año pasado se vendieron menos propiedades que en las peores épocas del cepo K

23 de enero de 2020 • 16:54

Tal como anticipaban distintos referentes del sector, 2019 cerró como el peor año de compraventas de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires desde que el colegio de Escribanos porteño lleva el registro. Se realizaron exactamente 33.411 operaciones, un 67% menos que el año pasado (en el que se habían escriturados 55.892 propiedades) y 292 menos que en 2014 la anterior peor marca desde 1998, cuando se creó la serie.

Si bien diciembre es un mes estacionalmente bueno, las 3265 escrituras que se hicieron no alcanzaron para que el año superará al peor momento del anterior cepo y fueron un 29,9% menos que las operaciones que se hicieron en igual mes de 2018, mientras que el monto total de las transacciones realizadas se incrementó levente en un 9,4%, con $20.442 millones.

En tanto, en comparación con noviembre, los actos subieron un 35,5% (se habían hecho 2410 escrituras) en cantidad y un 37,2% en pesos.

El monto medio de los actos fue de $6.260.949 (US$98.956 de acuerdo al tipo de cambio oficial promedio): creció un 55% en un año en pesos, mientras que en moneda estadounidense bajó un 4,5%.

En cuanto a las escrituras formalizadas con hipoteca bancaria en diciembre totalizaron 258 casos, un 24% menos que las registradas un año antes.

"Como veníamos anticipando finalmente 2019 pasa a ser el peor año en compraventas desde que se tiene registro. La demanda sigue totalmente retraída a pesar de que los precios ya se acomodaron algo, pero definitivamente esa baja no alcanzó. Los compradores están a la espera de una baja de precios más profunda", explicó el fundador de Reporte Inmobiliario, Germán Gómez Picasso, en diálogo con LA NACION.

"Si los precios se quedan en el actual nivel y no se lanzan nuevas líneas hipotecarias accesibles, el 2020 va a ser también muy malo para el sector", agregó.

Por su parte, Santiago Magnin, titular de la inmobiliaria homónima, opinó que los precios seguirán su tendencia a la baja durante este año y la cantidad de transacciones se recuperará en el segundo semestre.

"No es sorpresa que hayamos cerrado el peor año de toda la historia registrada, dado los valores de lista y los precios de cierre no ajustaron lo suficiente. Si los precios hubiesen bajado más rápido, el mercado no habría ajustado tanto por cantidad", cerró.