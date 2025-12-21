De estilo rústico y personalizable: Amazon tiene una casa prefabricada por menos de US$14 mil
Amazon vuelve a sorprender al poner a la venta una casa prefabricada de estilo rústico cuyo precio está por debajo de los US$14 mil. Este modelo no solo es económico, sino también altamente personalizable, lo que permite a los compradores adaptar la estructura a sus necesidades, para tener así una propiedad funcional, con carácter propio y accesible.
Así es la casa rústica prefabricada de Amazon
La Minicasa Modular Prefabricada Genérica de Amazon cuenta con dos habitaciones, baño y cocina con un encantador estilo cabaña por un costo de US$13.599. Por su estilo rústico y minimalista puede ser usada como una casa de huéspedes, detalló People.
Desde el sitio web de Amazon destacan que la estructura principal de la casa es de un marco resistente hecho de tubos que garantizan la estabilidad y seguridad de las casas plegables, lo que la hace resistente a las inclemencias del tiempo.
La distribución interna es completamente funcional. Cuenta con una cocina americana que maximiza el espacio con abundante almacenamiento, y un área para el comedor.
Su diseño de planta abierta permite la fácil incorporación de una sala de estar, perfecta para un sofá, un mueble de televisión y elementos personales, como una mesa de centro o un cómodo sillón.
Lista para su uso en apenas unas horas, esta minicasa incluye instalaciones de electricidad y plomería. La luz natural es una protagonista gracias a sus múltiples ventanas, para espacios interiores luminosos y soleados.
Además, la estructura incorpora un techo solar que permite alimentar las necesidades básicas (luces, electrodomésticos, climatización) sin depender de una conexión de red eléctrica convencional.
Las paredes están aisladas y tienen insonorización, lo que optimiza el confort térmico y acústico entre habitaciones.
Amazon destaca que la casa ofrece un proceso de personalización, por lo que el precio inicial podrían tener algunas variaciones en función de los detalles del piso, ventanas, terraza y hasta por el número de habitaciones que el propietario desee añadir a la construcción final.
La vivienda tiene 248,03 pulgadas de profundidad (6,30 metros), 97,64 pulgadas de ancho (2,48 metros) y 232,28 pulgadas de alto (5,90 metros). El producto pesa 6.999 libras (3.174,7 kilos)
Cuáles son las ventajas de una casa prefabricada
Las casas prefabricadas se construyen antes de su instalación y se basan en módulos o secciones que permiten su desplazamiento. Estas casas brindan una serie de ventajas, según ABC.
Entre ellas figuran las siguientes:
- Diseño: el gran gancho de este tipo de construcciones es la posibilidad de personalizar y materializar una casa con disponibilidad de materiales, colores y técnicas decorativas.
- Materiales de calidad: la madera se posiciona como el material popular y más demandado dentro de todas las opciones disponibles, ya que es sostenible y confiere calidez.
- Mano de obra y transporte sencillos: el propietario puede elegir si quiere desentenderse por completo de la mano de obra o si prefiere gestionarla para conseguir una instalación más económica. Además, por norma general, la empresa se encarga del transporte hasta el lugar de destino, lo que libera al comprador de cualquier preocupación logística o de montaje.
- Temperatura: ofrecen un excelente aislamiento térmico y brindan la posibilidad de mantener un ambiente acogedor sin importar la climatología externa.
- Ahorro: posee un precio considerablemente más bajo que el de una casa tradicional, lo que elimina la necesidad de grandes desembolsos por obra o remodelación. Adicionalmente, generan un ahorro energético gracias a su poder aislante.
- Mantenimiento: los costos, las molestias de mantenimiento y obra se reducen drásticamente en comparación con una vivienda tradicional. Esta simplicidad logística permite al propietario invertir en mayor confort y despreocupación.
