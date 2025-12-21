De estilo rústico y personalizable: Amazon tiene una casa prefabricada por menos de US$14 mil

Amazon vuelve a sorprender al poner a la venta una casa prefabricada de estilo rústico cuyo precio está por debajo de los US$14 mil. Este modelo no solo es económico, sino también altamente personalizable, lo que permite a los compradores adaptar la estructura a sus necesidades, para tener así una propiedad funcional, con carácter propio y accesible.

Así es la casa rústica prefabricada de Amazon

La Minicasa Modular Prefabricada Genérica de Amazon cuenta con dos habitaciones, baño y cocina con un encantador estilo cabaña por un costo de US$13.599. Por su estilo rústico y minimalista puede ser usada como una casa de huéspedes, detalló People.

Desde el sitio web de Amazon destacan que la estructura principal de la casa es de un marco resistente hecho de tubos que garantizan la estabilidad y seguridad de las casas plegables, lo que la hace resistente a las inclemencias del tiempo.

Los espacios interiores son luminosos gracias a las múltiples ventanas de la casa (Amazon)

La distribución interna es completamente funcional. Cuenta con una cocina americana que maximiza el espacio con abundante almacenamiento, y un área para el comedor.

Su diseño de planta abierta permite la fácil incorporación de una sala de estar, perfecta para un sofá, un mueble de televisión y elementos personales, como una mesa de centro o un cómodo sillón.

Lista para su uso en apenas unas horas, esta minicasa incluye instalaciones de electricidad y plomería. La luz natural es una protagonista gracias a sus múltiples ventanas, para espacios interiores luminosos y soleados.

Además, la estructura incorpora un techo solar que permite alimentar las necesidades básicas (luces, electrodomésticos, climatización) sin depender de una conexión de red eléctrica convencional.

Las paredes están aisladas y tienen insonorización, lo que optimiza el confort térmico y acústico entre habitaciones.

La casa cuenta con dos dormitorios, baño y cocina (Amazon)

Amazon destaca que la casa ofrece un proceso de personalización, por lo que el precio inicial podrían tener algunas variaciones en función de los detalles del piso, ventanas, terraza y hasta por el número de habitaciones que el propietario desee añadir a la construcción final.

La vivienda tiene 248,03 pulgadas de profundidad (6,30 metros), 97,64 pulgadas de ancho (2,48 metros) y 232,28 pulgadas de alto (5,90 metros). El producto pesa 6.999 libras (3.174,7 kilos)

Cuáles son las ventajas de una casa prefabricada

Las casas prefabricadas se construyen antes de su instalación y se basan en módulos o secciones que permiten su desplazamiento. Estas casas brindan una serie de ventajas, según ABC.

Entre ellas figuran las siguientes: