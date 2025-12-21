Amazon sorprende con la venta de una mini casa elegante: paneles solares y espacio por menos de 15.000 dólares

Las mini casas prefabricadas se convirtieron en una tendencia en el mercado inmobiliario de Estados Unidos y Amazon ofrece una propiedad por menos de 15.000 dólares. La vivienda cuenta con un diseño elegante, espacios amplios y paneles solares que potencian la comodidad de los propietarios.

Cómo es la mini casa prefabricada que se vende en Amazon por menos de US$15.000

Con un precio de US$14.800, Amazon publicó una casa en venta de dimensiones variables de entre seis y 12 metros, que presenta un estilo container expandible y de rápida instalación.

La vivienda cuenta con dos habitaciones, un baño y una cocina completamente equipada.

Amazon publicó una mini casa prefabricada que cuesta US$14.800 amazon.com

Las características principales de la propiedad, según la descripción que ofreció la plataforma, son:

Diseño : se puede elegir entre los tonos blanco, negro, amarillo y gris.

: se puede elegir entre los tonos blanco, negro, amarillo y gris. Resistencia : el material de construcción principal es el acero inoxidable.

: el material de construcción principal es el acero inoxidable. Dimensiones: presenta casi seis metros de profundidad, 2,20 metros de ancho y 2,48 metros de alto. El peso de la propiedad completa supera levemente las dos toneladas.

Amazon indicó que las casas pequeñas plegables comprenden una gama de estilos y accesorios personalizables, con el objetivo de “satisfacer necesidades específicas”.

Entre las peculiaridades, la plataforma destacó el diseño interior personalizable, el tamaño y sus comodidades.

Esta propiedad tiene paneles solares y está diseñada para soportar condiciones climáticas adversas, incluso en entornos extremos, según indicó el sitio web.

Amazon indicó que el diseño interior de la propiedad es personalizable y con uso versátil amazon.com

Cuánto tiempo se tarda en instalar la mini casa prefabricada de Amazon

Las mini casas prefabricadas tienen la peculiaridad de que presentan una rápida instalación por lo general. En este caso específico, Amazon indicó que el montaje de la propiedad que oferta por US$14.800 puede conllevar unas horas, al ser más reducido que el período de construcción tradicional. Además, señaló que únicamente se necesitan herramientas mínimas.

El diseño modular de la vivienda puede modificarse en función de las preferencias de cada comprador y, debido a su uso versátil, la propiedad puede emplearse tanto con fines habitables como comerciales.

Además, se puede instalar en áreas urbanas, pueblos alejados o espacios temporales para eventos.

La mini casa prefabricada se puede emplear tanto con fines habitables como comerciales amazon.com

Otras ofertas de casas prefabricadas en Amazon por menos de US$15.000

En medio del auge de este tipo de viviendas en EE.UU., la plataforma cuenta con una variedad de oferta de casas prefabricadas y algunas se encuentran por debajo de los US$15.000. Algunos ejemplos son:

Casa prefabricada de lujo con dos habitaciones y casi dos metros y medio de alto: por US$9556. Esta vivienda está construida con acero resistente, según detalló Amazon.

de lujo con dos habitaciones y casi dos metros y medio de alto: por US$9556. Esta vivienda está construida con acero resistente, según detalló Amazon. Kit de cabina modular portátil : se puede elegir que posea entre uno y seis dormitorios, además de cocina y baño completo. Su precio base es de US$10.500 y se sostiene sobre materiales de acero inoxidable y metal. Las dimensiones pueden variar entre los seis y 12 metros.

: se puede elegir que posea entre uno y seis dormitorios, además de cocina y baño completo. Su precio base es de US$10.500 y se sostiene sobre materiales de acero inoxidable y metal. Las dimensiones pueden variar entre los seis y 12 metros. Casa pequeña personalizable de 12 metros: con material de metal y marcos de acero, esta vivienda se ofrece en la plataforma por un precio base de US$12.879.

En general, este tipo de viviendas se suelen emplear como oficinas o por aquellos inquilinos que priorizan el fácil traslado de un terreno a otro y la comodidad de instalación.