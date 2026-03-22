Inteligencia Artificial General: el costo de seguir esperando puede ser irrecuperable

En febrero de 2026, dos publicaciones cambiaron el estado del debate sobre inteligencia artificial. La primera, en Nature —la revista científica de mayor prestigio y rigor del mundo— , firmada por investigadores de la Universidad de California, concluye que la Inteligencia Artificial General (AGI) —la capacidad de una máquina de ejecutar cualquier tarea cognitiva humana con igual amplitud y profundidad— ya es una realidad. La segunda, “The 2028 Global Intelligence Crisis”, publicada por Citrini Research, provocó el lunes 23 de febrero una caída de más de 800 puntos en el Dow Jones, con desplomes de hasta 12% en sectores de software, pagos y servicios financieros. Dos señales del futuro que ningún líder puede ignorar.

En un test de Turing riguroso, GPT-4.5 fue identificado como humano el 73% de las veces —más que los propios humanos. Obtuvo medalla de oro en la Olimpíada Internacional de Matemáticas. Resolvió problemas doctorales en múltiples campos. Y resolvió problemas no publicados, imposibles de estar en sus datos de entrenamiento: generalización genuina, no recombinación de patrones. Aun así, el 76% de los investigadores líderes niega que estemos ante AGI.

Nature disecciona los sesgos detrás de esa resistencia, y cada uno opera con idéntica fuerza en los directorios corporativos. El sesgo del loro: asumir que la IA solo repite sin comprender. El sesgo de la perfección: exigirle cero errores cuando ningún humano los logra. El escepticismo perpetuo: mover siempre la meta justo más allá del último logro. Y lo que Turing llamó “la cabeza en la arena”: preferir negar porque las consecuencias asustan. Nature lo dice sin rodeos: eso no es un argumento, es necesidad de consuelo.

La crisis de 2028

El informe de Citrini Research —que el lunes 23 de febrero hundió los mercados y fue amplificado por Michael Burry en X— construye desde la perspectiva ficticia de junio de 2028 el escenario de lo que ocurre cuando la inteligencia deja de ser un recurso escaso. Su premisa es demoledora: toda la arquitectura económica moderna fue diseñada bajo el supuesto de que la inteligencia humana era irremplazable. Mercado laboral, crédito privado, hipotecas, sistema impositivo: todo asume que las personas seguirán empleadas en roles cognitivos. Ese supuesto caducó. El resultado es un espiral sin freno natural.

Empresas que adoptan IA reducen dotación; los desplazados consumen menos; las empresas que venden a consumidores se debilitan e invierten más en IA para proteger márgenes. No es un ciclo con recuperación endógena. Es un loop donde la disrupción mejora cada trimestre. Seguros, consultoría, real estate, plataformas de booking: toda industria que monetiza la asimetría de información entre proveedor y cliente enfrenta riesgo existencial, porque los agentes de IA eliminan esa asimetría en segundos. La ventana de adaptación estratégica es de trimestres, no de años.

La disciplina de los hechos brutales

Jim Collins, en Good to Great, describe la Paradoja de Stockdale: los líderes que sobreviven a las crisis más extremas son los que enfrentan los hechos más brutales de su realidad sin perder jamás la convicción de que prevalecerán. Los optimistas ingenuos —los que prometen que todo pasará pronto— son los que no sobreviven. La lección para este momento es precisa: negar la AGI es optimismo ingenuo. Reconocerla y actuar con urgencia disciplinada es liderazgo. McKinsey estima que quienes implementen IA estratégicamente en 24 meses capturarán el 60-70% del valor creado. Bain advierte que la velocidad, no el tamaño, definirá a los ganadores. Turing formuló su pregunta en 1950. Nature la respondió en 2026. La responsabilidad estratégica nunca fue eliminar la incertidumbre. Fue —y será siempre— actuar con inteligencia dentro de ella. Esa es la línea que separa a quienes construyen el futuro de quienes lo padecen.

El autor es profesor de Liderazgo Estratégico en IAE Business School