Apple Intelligence para el iPhone se retrasa y la compañía deberá pagar US$250 millones de multa

Apple deberá pagar 250 millones de dólares para resolver la demanda colectiva que le acusó de hacer publicidad engañosa con la promoción de funciones avanzadas de inteligencia artificial en Apple Intelligence y Siri después de retrasar su lanzamiento.

Cuando Apple presentó Apple Intelligence en 2024, lo hizo con una serie de funciones de inteligencia artificial generativa, como Genmoji e Image Playground, que llegaron más tarde de lo esperado a los iPhone de los usuarios.

También se mostraron nuevas funciones de Siri impulsadas por esta tecnología, que buscaban habilitar una comunicación más natural gracias a sus capacidades de comprensión lingüística y gestual, y que por el momento no están disponibles, aunque se espera que lleguen con iOS 27.

Estos retrasos dieron lugar a una demanda colectiva en nombre de quienes compraron iPhones con soporte para Apple Intelligence. En ella, acusaron a la compañía de Cupertino de hacer publicidad engañosa y competencia desleal con la promoción de funciones de Apple Intelligence que se retrasaron y que incluso tardarían años en llegar.

La demanda se presentó en Estados Unidos en marzo del año pasado, y en diciembre Apple aceptó llegar a un acuerdo con los demandantes. Ahora se han conocido los detalles de ese acuerdo, que recoge el portal especializado 9to5Mac.

El acuerdo alcanzado establece que Apple deberá pagar 250 millones de dólares a los afectados, lo que equivale a unos 25 dólares por dispositivo, aunque puede elevarse hasta los 95 dólares de pago máximo por dispositivo en función del número de personas que hayan reclamado.

En concreto, abarca los iPhone compatibles con Apple Intelligence que se compraron en el país americano entre el 10 de junio de 2024 y 2l 29 de marzo de 2025: iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16e, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max.

En un comunicado remitido al medio citado, Apple afirma lo siguiente: “Hemos llegado a un acuerdo para resolver las reclamaciones relacionadas con la disponibilidad de dos funciones adicionales. Hemos resuelto este asunto para poder seguir centrados en lo que mejor sabemos hacer: ofrecer los productos y servicios más innovadores a nuestros usuarios”.

También dice que desde el lanzamiento de Apple Intelligence, han “introducido decenas de funciones en muchos idiomas que están integradas en todas las plataformas de Apple, son relevantes para las actividades diarias de los usuarios y cuentan con protecciones de privacidad en cada paso. Estas incluyen Visual Intelligence, Live Translation, Writing Tools, Genmoji, Clean Up y muchas más”.