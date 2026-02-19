Intercambio comercial: en enero la balanza comercial fue US$1825 millones superior a la de 2025

El año comenzó con una balanza comercial positiva para la Argentina en US$1987 millones, lo que implicó un incremento de US$1825 millones respecto al mismo mes de 2025. Estos son los números de enero del informe Intercambio Comercial Argentino (ICA) elaborado por el Indec.

Hubo un 19,3% más de exportaciones en su comparación interanual (un total de US$7057 millones). Según marca José Luis Daza, al frente de la Secretaría de Política Económica, “las exportaciones se aceleran en Argentina y alcanzan un récord histórico en cantidades y en valor para mes de enero”.

La suba respondió a un crecimiento del 18,5% de las cantidades vendidas y un 0,7% de los precios. Se registró una baja del 11,9% de las importaciones (que fueron en total US$5070 millones). Disminuyeron un 12,1% las cantidades compradas en el exterior, y los precios aumentaron un 0,2%. El intercambio comercial fue un 3,9% mayor al del año pasado.

La exportaciones de las manufacturas de origen industrial crecieron un 37%, llegando a US$1939 millones, mientras que las de origen agropecuario aumentaron un 10% y los productos primarios se exportaron un 35,4% más. Hubo una disminución del 14,1% en las ventas externas de combustibles y energía, que totalizan el 11,1% de las exportaciones totales.

Las importaciones tuvieron bajas importantes en todos los rubros relacionados con la producción: bienes de capital (-8,3%); bienes intermedios (-23,4%) y piezas y accesorios para bienes de capital (-32,4%). Aumentaron poco los bienes de consumo (5,8%) y subió sustancialmente (106,6%) la compra externa de vehículos automotores de pasajeros. También descendió (-21%) la importación de combustibles y lubricantes.

El economista Gabriel Caamaño sostuvo en la red social X que “buena parte del saldo comercial se explica por una caída sostenida y significativa de las cantidades importadas, entre las que destacan bienes de capital (inversión) y bienes intermedios (producción).En otro orden, buena parte de la suba de exportaciones se explica por la cosecha récord de trigo y en enero no hubo incremento de las cantidades exportadas de energía”.

Con respecto a la baja actual de las importaciones, en la misma red social, Iván Carrino, también economista, explicó que “las importaciones, en cantidades, alcanzaron un récord en septiembre de 2025. Ese récord histórico, atención, está solamente 2,2% por encima de agosto 2011. Desde entonces, cayeron nada menos que 27%.Parece haber habido un efecto adelantá importaciones porque no sabemos quién va a ganar las elecciones”.

Las importaciones, en cantidades, alcanzaron un récord en septiembre de 2025. Ese récord histórico, atención, está solamente 2,2% por encima de agosto 2011. Desde entonces, cayeron nada menos que 27%.



Parece haber habido un efecto "adelantá importaciones porque no sabemos quién… pic.twitter.com/ZaSaLszKAJ — Iván Carrino (@ivancarrino) February 19, 2026

Los principales socios

China, con un saldo negativo de US$1022 millones para la Argentina, lidera el ranking de socios comerciales del país. Se exportaron en enero por US$414 millones, mientras que ingresaron bienes por US$1436 millones. Aunque crecieron un 44% las exportaciones a ese país y bajaron un 6,4% las compras, el saldo continúa siendo de importancia.

Le sigue Brasil, también con saldo negativo de US$293 millones y Estados Unidos, en tercer lugar, un mercado donde se logró una balanza positiva de 465 millones. En cuarto lugar está la Unión Europea y, en quinto, India.

La relación comercial de la Argentina con Brasil

Según Abeceb, que realiza un informe en base a datos del Ministerio de Economía de Brasil, el sector automotriz fue clave para explicar la contracción importadora. ”En rigor, los segmentos desagregados del sector automotriz mostraron una caída conjunta de US$155 millones, lo cual representó un 52% de la contracción total de las importaciones desde ese país", explica.

De los bloques y socios comerciales analizados en el informe, aquellos con los cuales se registraron los mayores superávits fueron: Medio Oriente, por un valor de US$532 millones; Usmca (el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, US$518 millones); y “Resto de Aladi”, o la Asociación Latinoamericana de Integración, US$506 millones.

El Mercosur fue la zona con la que hubo un mayor intercambio comercial, por un monto de US$2013 millones: se registraron exportaciones por US$936 millones e importaciones por US$1076 millones.