Marcos Bulgheroni junto a su tío Alejandro Bulgheroni

María Julieta Rumi Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de noviembre de 2020 • 13:47

El CEO de Pan American Energy Group, Marcos Bulgheroni, dijo que para que las inversiones lleguen al país tiene que haber una "clara percepción de que las reglas no van a cambiar, de que el entorno regulatorio se va a mantener y se tiene que poder acceder a divisas" porque los dividendos a bancos y casas matrices se pagan en moneda estadounidense.

El hijo de Carlos y sobrino de Alejandro Bulgheroni, a cargo del grupo que es el principal productor, empleador e inversor privado del sector petrolero en el país hizo estas declaraciones en el evento "Argentina: oportunidades de inversión y de recuperación económica", organizado por el Council of the Americas, en referencia a la resolución del Banco Central que limitó el acceso de las compañías al mercado oficial de cambio.

"Hoy estamos en un punto de inflexión que representa una oportunidad. La Argentina está en una situación similar a la de los Estados Unidos en 2005, 2007, y con ciertas condiciones regulatorias y de precios podría ser exportadora de gas y petróleo. Vaca Muerta puede ser un gran motor de desarrollo, pero esto requiere de grandes inversiones y para eso la industria tiene que tener confianza y ver señales. El Plan Gas es un avance hacia ese horizonte de confianza", afirmó.

Pero dijo que se deben asegurar otras cosas: "Tiene que haber una clara percepción de que las reglas no van a cambiar, de que el entorno regulatorio se va a mantener y se va a poder acceder a divisas. Las grandes inversiones tienen que venir de afuera, no solo de acá, y, para convencer a bancos y casas matrices, los precios y dividendos tienen que ser pagados con divisas".

En tanto, consultado por la presidenta y CEO del Council, Susan Seagal, acerca de cuestiones puntuales que debería hacer la Argentina para que crezca la inversión en petróleo y gas, Bulgheroni dijo que se necesitan cosas materiales que tienen que ver con la infraestructura (como el tren de Vaca Muerta, inversiones en la estructura de evacuación de gas y una planta de gas licuando para llegar con las exportaciones al mercado asiático) y políticas que ayuden a viabilizar inversiones que son a largo plazo.

"Necesitamos previsibilidad regulatoria más allá de un gobierno sino a dos o tres gestiones, porque lo que invertimos en un pozo lo vemos en 7 u 8 años, y el acceso a divisas para financiarnos. El tercer punto es la eficiencia fiscal. Las inversiones en petróleo y gas que cayeron compiten hoy aún más con el mundo. Argentina compite con el mundo. En la medida que seamos competitivos esos dólares van a venir sino no", concluyó.

Antes de Bulgheroni había participado del evento vía video conferencia Darío Martínez, secretario de Energía, que también mencionó el tema de la previsibilidad.

"Tenemos que volver a generar confianza con la industria, previsibilidad y tener objetivos de mediano y largo plazo. Por ahí en algún momento se perdió la confianza", admitió y destacó el anuncio del Plan Gas.

"En cuanto al gas el Presidente ha tomado la decisión de lanzar el plan dando previsibilidad. Vamos a producir gas en la Argentina, pero con inversiones de empresas extranjeras, muchas de ellas de los Estados Unidos. Se trata de un esquema que vuelve a reconstruir confianza con reglas claras, acceso al mercado de cambios y garantías", explicó.

Por último, dijo que la exportación de gas, junto a la ventana que se abre para el petróleo (está vigente un esquema que ha llevado las retenciones a cero mientras el barril esté en menos de US$60) y la Ley de promoción a la Inversión en la que está trabajando el Gobierno generarán divisas.

"Necesitamos energía para producir y para eso se necesitan inversiones e inversores logrando confianza a través de reglas claras, certezas y una estabilidad macroeconómica sobre la que trabaja el gobierno", cerró.

Otro funcionario presente en el encuentro fue el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien dijo que "Argentina necesita multiplicar sus exportaciones".

"En 2011 alcanzamos el mayor nivel de intercambio de nuestra historia, y esperamos volver a transitar ese camino. Tenemos la vocación de trabajar para desarrollar el potencial de la Argentina, y creemos que ese desarrollo va a traer enormes posibilidades para quienes tengan vocación de invertir en nuestro país", sostuvo.

Entre los sectores en los que el Gobierno Nacional trabaja para fomentar las exportaciones, el ministro hizo hincapié en economía del conocimiento, recursos naturales, complejo agroindustrial-alimentos, energía y minería.

Los reclamos de la industria del conocimiento

En otra charla del evento titulada "Tecnología y servicios en Argentina: oportunidades en tiempo de crisis", referentes del sector también hablaron de las reformas que se necesitan para hacer crecer el negocio.

"Cada ingeniero que desarrolla software puede trabajar en y para cualquier lado. Si queremos evitar esa fuga de cerebros hay que evitar arbitrajes que hagan que se vayan del país o que trabajen en empresas que no invierten en el país. Hay que apoyar la educación, dar beneficios fiscales y hacer inversiones para mantener los talentos en casa", dijo Karen Bruck, vicepresidente de Marketplace de Mercado Libre.

Por su parte, el presidente de JP Morgan Facundo Gómez Minujín, señaló que lo primero es contar con una infraestructura acorde al teletrabajo, es decir, buena conexión a Internet y que no se corte la luz; y, en segundo lugar, debe haber políticas claras en lo económico y social como país, que no se cambien las reglas de juego.

"Si los ejecutivos y talentos se van por el impuesto a la riqueza eso es negativo para el crecimiento de centros de servicios en la Argentina y a las personas que se van del país le empiezan a llegar otras oportunidades. Por eso para preservar y mantener a los talentos y los ejecutivos en la Argentina hay que tener reglas claras e impuestos razonables porque los países compiten entre sí por el mismo servicio. Si Brasil o Chile son más eficientes, las empresas grandes van a pensar en ellos. El país tiene que ser estable, con inflación baja y un tipo de cambio que no pegue saltos bruscos y se debe normalizar la vida de la gente para que solo piense en su trabajo y no tenga distracciones diarias. Me remito a las cuestiones básicas", afirmó.

En otro punto, Gómez Minujín dijo que la Argentina no es una isla, sino que está inserta en el mundo, por lo que situaciones anómalas como la brecha cambiaria o una inflación del 50% pueden funcionar por un rato, pero no indefinidamente. "Hay cuestiones a resolver para tener un país con mayor viabilidad hacia adelante porque son las cosas que definen las inversiones a largo plazo", acotó.

Por último, el ejecutivo dijo que el talento argentino es difícil de replicar, pero si no se genera más las empresas van a empezar a mirar a otros países. En este sentido, contó que este año contrataron a 500 personas en la Argentina y piensan seguir creciendo.

"Un plan de estabilización y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional darían un mayor grado de certeza para que JP Morgan y otras empresas crezcan. Es más fácil crecer si ya tenés un pie en el país e incentiva a otros que no están basados en la Argentina para que se entusiasmen y vengan a invertir", finalizó.

Conforme a los criterios de Más información