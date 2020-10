José Luis Espert: "Yo creo que Juan Grabois debería estar preso"

José Luis Espert habló de la carta de Cristina Kirchner y dijo que la vicepresidenta es "una gran ignorante" Fuente: LA NACION

Para José Luis Espert, el dirigente Juan Grabois "debería estar preso si funcionara realmente la Justicia" por el hecho de "haber cortado calles y violentado la Constitución". "Yo creo que es el Gobierno, sin duda", añadió luego en diálogo con Terapia de Noticias, por LN+, cuando le consultaron si, pese a los conflictos que tuvo con cierto sector del oficialismo, podía vinculárselo con la administración actual.

Invitado al programa de LN+, el economista reflexionó acerca de la tensión generada alrededor del caso Etchevehere:"Es gravísimo. Más allá de la letra chica del fallo del juez, acá hay un claro mensaje contra la Sociedad Rural, contra el campo y contra un exministro de Agricultura de [Mauricio] Macri".

"A lo mejor ahora vuelven a encontrarse con un límite", proyectó Espert al comparar esta situación con lo ocurrido en Vicentin. Según dijo, se trata de "un intento por probar hasta dónde se puede llegar". Entonces, al resaltar la desconexión que tiene el Gobierno respecto de la crisis económica que golpea al país, preguntó: "¿Dónde están? ¿En qué país viven?".

Para él, este tipo de maniobras no están aisladas, sino que "hay una decisión del kirchnerismo de avanzar todo lo que se pueda sobre la propiedad privada". De todos modos, con ironía, disparó: "Son vagos inútiles. No creo que quieran hacer algo parecido a lo de Venezuela: montar un estado narco-terrorista, eso no".

Además, el liberal se expresó sobre la carta de Cristina Kirchner, en la que la vicepresidenta habló de la crisis económica y reconoció que hay "funcionarios que no funcionan"."Es una gran ignorante, en general y, en particular, de temas económicos", lanzó Espert, que consideró que las propuestas de la exmandataria son "muy ridículas": "Si necesitamos un acuerdo multisectorial para controlar al dólar, manejar el país y hacer las reformas que hay que hacer para cortar con la decadencia entonces hace falta una fuerza supranacional que nos gobierne. El tema del dólar debería ser una cosa chiquitita".

Más adelante, opinó que "parece una comentarista y es la vicepresidenta". "Se despega, como que no gobierna ella", analizó Espert, quien sostuvo que, si Cristina cambiara el Gabinete, "serían todos peores".

En ese sentido, evaluó el hecho de que se diga que Martín Guzmán tiene 15 días para controlar el dólar."No la tiene fácil. Hay un problema macroeconómico muy serio de fondo. Si no lo enfrentamos van a ir pasando 'los Guzmanes' de este mundo sin pena ni gloria". Sumado esto, el economista dijo que habría que levantar el cepo. "Todos los cepos terminan mal", añadió. "¿Nunca vamos a tener registro de lo que pasa en la Argentina para dejar de hacerlo?".

Finalmente, se remitió a los dichos de Alberto Fernández, quien dijo que "devaluar es muy fácil, pero es una máquina de generar pobreza". Sobre esto, Espert reflexionó: "El dólar de él pasó de $60 a casi $200, así que parece autoreferencial. Pero hay muchas formas de generar pobreza, no solo devaluando. Esta cuarentena cavernícola de 7 meses ha destruido la economía y ha hecho explotar la pobreza. El Presidente está totalmente desconectado de la realidad". Y sintetizó: "Es un cambalache, el Gobierno parece el tren fantasma".

"Es falso que la Argentina tiene un problema de escasez de dólares. La Argentina es un productor nato de dólares con la agroindustria, el petróleo, la energía, los minerales que tiene y las economías regionales, que son todos productos de exportación. Si faltan dólares cada tanto es porque hay mucha desconfianza muy seguido", concluyó el liberal.

