Juan Carlos De Pablo analizó la inflación de abril, advirtió que las “híper no avisan” y dijo que para Sergio Massa sería un logro “llegar”

El economista Juan Carlos De Pablo analizó la inflación de abril y dijo que el número de 8,4% se entiende como una “aceleración inflacionaria” teniendo en cuenta los datos de los meses anteriores. En ese sentido, aseguró que las “híper no avisan”, y que el Gobierno tiene poco margen de maniobra: “En estas condiciones un equipo económico tiene muy poquito para hacer, pero macanas puede hacer un montón”.

Entrevistado en LN+, De Pablo hizo énfasis en dos cuestiones centrales que se disparan de los datos sobre inflación presentados por Indec. “Primero: estacionalmente la tasa de inflación de marzo es superior a la de febrero y abril. Cuando el mes pasado dio arriba de marzo quería decir que hay una aceleración inflacionaria. Y en condiciones más normales la de abril tendría que haber sido más baja que la de marzo; y después que es el segundo mes consecutivo que al Indec le da más inflación que a los privados”.

Tras ello, fue consultado sobre las posibles medidas que Sergio Massa anunciaría en los próximos días, pero dijo que prefería no especular. “ Primero que aparezcan las medidas y después hablamos . Cuantas menos medidas mejor, porque estás con un gobierno que no existe, y si no existe es muy poquito lo que podés hacer… ¿qué se les va a ocurrir?”.

En ese sentido, descartó un salto devaluatorio oficial. “El Banco Central modifica el valor del cambio todos los días, y el salto devaluatorio es que el lunes el dólar oficial arranque a $300... hay que tomar todas las decisiones en base a que no lo van a hacer. Ya lo explicó Rubinstein cuando dijo que no iban a hacer un salto devaluatorio porque si no hay Rodrigazo”.

Más tarde, criticó las definiciones del Gobierno y la conducción de las medidas económicas. “En estas condiciones políticas un equipo económico tiene muy poquito para hacer, pero macanas puede hacer un montón”, dijo y siguió: “Las híper no avisan, pero no quiere decir que tengas que estar anticipando una híper”.

De la misma manera, explicó que la falta de poder político en la administración de la Casa Rosada se traduce en que no puedan llevar adelante propuestas antiinflacionarias contundentes. “Cómo le van a pedir un plan antiinflacionario si el Gobierno no existe. Eso se plantea con un gobierno políticamente creíble y con equipos idóneos. Hoy no hay ninguna de las dos cosas”.

Por otro lado, cuestionó las constantes reuniones con el Fondo Monetario Internacional que lleva a cabo Sergio Massa: “La negociación con el Fondo se basa en dos principios: nos dieron la guita y saben que nunca le vamos a pagar con esfuerzo propio. Es una patraña la negociación, se usa políticamente para que dos tipos corten la 9 de Julio y que si se toman medidas antipáticas se le eche la culpa al FMI”.

LA NACION