Juan Carlos De Pablo analizó las medidas anunciadas por Massa y sus potenciales efectos en los próximos meses

El economista Juan Carlos de Pablo reflexionó este domingo sobre el paquete de anuncios con tinte electoral lanzado por el ministro de Economía y candidato, Sergio Massa, para contener la devaluación post-PASO, y recomendó esperar que se concreten para poder medir su impacto en la sociedad. En LN+, habló de “parches” e incógnitas” respecto de sus potenciales efectos.

“A mi me parece que lo que estamos viendo en las últimas semanas depende de una situación que en su momento me pareció peligrosa, que fue la devaluación después de las PASO. En ese contexto aparecen todas las cosas que se anunciaron hoy. Y yo la verdad es que no les prestaría mucha atención porque hay que ver cómo se concretan ”, sostuvo en Comunidad de Negocios, el programa conducido por José Del Rio.

De Pablo realizó se refirió a la suma fija para empleados, el bono para los jubilados y pensionados y el esquema para la prefinanciación de exportaciones con el que se busca generar un impacto positivo en el andamiaje productivo de cara a las elecciones generales.

El economista se mostró escéptico respecto del bono de $60.000 que se pagará a empleados privados y públicos que ganen 400.000 pesos netos o menos. “Es un parche. Ya sabemos que toda suma fija estropea la estructura salarial. Y además, todo esto va a tener miles de manifestaciones. Algunos van a poder pagarla, otros no, en algunos casos se ofrecerá una parte, etcétera”, indicó.

A su vez, en relación al bono de 37 mil pesos para jubilados e incremento del haber mínimo, De Pablo puso en duda la efectivad que tendrán ambas decisiones para los meses venideros. “Lo primero que tiene que pensar un jubilado es: con esta manifestación de pesos, ¿puedo comprar más cosas? Es una incógnita. Solo Dios sabe cómo se van a reflejar estas medidas en el poder adquisitivo cuando finalmente se pongan en marcha”.

Por último, el economista se manifestó sobre el programa de 770 millones de dólares para prefinanciación de exportaciones: “En 2024, más allá de quién gane las elecciones, va a haber un alivio en la balanza fiscal porque seguramente llueva y además contamos con el gasoducto. Por ende, existe la posibilidad de que contemos con un nivel de exportaciones similar al que había en 2022″. “¿De que nos sirve esto?”, sentenció.

A mitad de la entrevista, De Pablo volvió a poner el foco en el salto devaluatorio del 22%, que Massa insiste haber tenido que imponer tras las Primarias por orden del Fondo Monetario Internacional. “Lo voy a decir con todas las letras: si yo soy el ministro de Economía de la Argentina en estas circunstancias y el Fondo me pide hacer esto, le digo que no lo voy a hacer. Y si el FMI me amenazas con no mandarme plata, le respondo que si no me manda plata, entonces no le pago”.

Luego, de cara a los comicios generales del mes de octubre, admitió estar “cansado” de que la discusión política pase por la dolarización y habló sobre el “desafío económico fenomenal” que tendrá el próximo presidente de los argentinos. “Primero que nada, estoy cansado de la atención pública, el debate profesional y el interés periodístico que hay sobre la dolarización. Para el gobierno que venga, sea cual sea, no es prioritario. Lo importante es lo fiscal”, insistió De Pablo.

“El desafío en materia económica de quien tenga la mala suerte de ganar las próximas elecciones va a ser fenomenal. A Massa le veo menos chance. Patricia [Bullrich] y [Javier[ Milei, por su parte, están encaminados y van a necesitar de la colaboración de muchos economistas”, señaló a continuación y le dejó un mensaje a la candidata del Pro: “La discusión no va por si el ministro de Economía es [Luciano] Laspina o [Carlos] Melconian”.

