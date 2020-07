Entrevista a Juan Carlos de Pablo, economista 03:18

El economista Juan Carlos de Pablo participó del programa Mesa Chica, que se emite por LN+, donde analizó la coyuntura política y económica del país y se refirió al reciente conflicto con Edesur, luego de que se pusiera sobre la mesa la posibilidad de quitarle la concesión a la prestadora de servicio eléctrico, tras las críticas de varios intendentes del PJ." Resolver problemas de las empresas privadas estatizando es una historia dramática que nos costó décadas", apuntó.

"No conozco el caso en concreto, pero a los 77 años a mí no me van a decir que en la Argentina vamos a solucionar los problemas que tuvo una empresa privada, tarifas congeladas, etc, estatizándola. No, gracias", sostuvo categórico el economista, en relación al conflicto con Edesur, tensión que empezó a escalar a principios de mes entre los municipios del sur del conurbano y la empresa distribuidora de electricidad.

En un paralelismo con la situación que se dio con Vicentin, y al ser consultado sobre la actitud del Presidente al respecto, en medio del reciente aval que se dio a conocer por parte de Alberto Fernández a Omar Perottipara avanzar con el fideicomiso de la empresa cerealera, De Pablo se excusó de evaluar el estilo del mandatario. Aunque rápidamente, agregó: "Gracias a los banderazos no siguieron con Vicentin, estoy esperando algún banderazo por Edesur".

Por otro lado, el economista destacó varias iniciativas que surgieron a raíz del brote de coronavirus a nivel mundial como, por ejemplo, el teletrabajo y reparó en la responsabilidad individual.

"No hay un día después de la pandemia, esto ya se viene flexibilizando desde antes. Acá la clave, la forma inteligente de hacer las cosas es que el Gobierno siga flexibilizando todo lo posible y que cada uno siga luchando por la vida", concluyó al respecto De Pablo.