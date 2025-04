Juan Carlos de Pablo: qué piensa del régimen cambiario post acuerdo con el FMI y del impacto de las medidas de Trump

El economista Juan Carlos de Pablo se refirió hoy a los dos factores que vienen incidiendo fuertemente en el mercado local: el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sus implicancias para el tipo de cambio oficial, y la guerra comercial iniciada por Donald Trump.

En una charla para clientes de la empresa Planexware, De Pablo dijo que la instancia más complicada del acuerdo con el Fondo es el staff level agreement, que ya está cerrado, y que mañana solo queda la “santificación” por parte del directorio.

“Todo indica que este viernes hay acuerdo con el Fondo y ahí se va a publicar un documento, pero no va a decir nada en materia cambiaria. Entonces, nos vamos a preguntar si es porque no acordaron nada o porque acordaron y no lo dicen, y vamos a vivir con la duda”, pronosticó.

En base a esto, reiteró lo que viene diciendo hace meses: que hay que tomar las decisiones sobre la base de que no va a haber un salto devaluatorio (lo que no quita que suceda), “porque el crawling peg del 1% mensual no es la tablita”.

Por otro lado, consultado por el impacto del acuerdo con el Fondo en términos del riesgo país, dijo que, si cae el indicador, se pueden discutir los vencimientos de deuda, pensar en la eliminación del cepo cambiario, unificar los tipos de cambio y flotar, aunque sumó que desconoce qué idea tiene el Poder Ejecutivo al respecto.

“Hoy, encadenarte a una pauta cambiaria, para mí, aumentaría la desconfianza. No le pidamos al Gobierno que prometa cosas que no puede sacar de ningún lado, porque eso aumenta la desconfianza”, agregó.

En cuanto a la política arancelaria de Trump, De Pablo dijo que pensar en una “industrialización sustitutiva” de importaciones hoy es no tener “ni la más remota idea” de lo que sucede en los Estados Unidos, y que más allá de la suspensión temporal de aranceles, en el corto plazo el presidente de Estados Unidos le metió ruido a la economía.

“El efecto directo es la caída del precio de las commodities, pero el impacto indirecto es difícil de estimar. Si el mundo se va al tacho, pensar que la Argentina se va a beneficiar es una pavada. Va a haber mucho ruido”, cerró.

María Julieta Rumi Por