Juan Carlos de Pablo: su mirada sobre las medidas recientes, las reservas y el rumbo económico

El economista Juan Carlos de Pablo se refirió a las últimas medidas del equipo económico, al debate sobre si el Banco Central debe acumular reservas y a la estabilidad del programa en un año de elecciones legislativas. Lo hizo en el marco de una exposición frecuente que hace para la empresa Planexware.

“De todos los anuncios que se hicieron, hay uno que me preocupa. Habían posibilitado las transferencias de capitales golondrina —como llaman a los capitales de corto plazo— y les habían puesto un plazo mínimo de permanencia de seis meses, que acaban de eliminar. Esto quiere decir que probablemente necesitan las reservas, pero mete un ruido de inestabilidad de cortísimo plazo fenomenal”, juzgó De Pablo.

Según el economista, esta flexibilización dará lugar a una cobertura periodística intensa cada vez que entren o salgan capitales, “como si fuera un partido de fútbol”. Y agregó: “No soy un experto, pero tengo que consignar esto. El equipo económico es profesional y, evidentemente, están trabajando en el campo de batalla”.

En cuanto al debate entre economistas y el Gobierno sobre la necesidad —o no— de acumular reservas en un esquema de flotación, defendió la postura del Poder Ejecutivo.

“En flotación, las reservas del Banco Central no se precisan para mantener el tipo de cambio. Flotación quiere decir: salgo a la plaza con una chomba que dice ‘tengo pesos, quiero dólares’ y me encuentro con una persona que dice ‘tengo dólares, quiero pesos’. Nos ponemos de acuerdo, y hasta que no caiga a $1000 o suba a $1400, es oferta y demanda del sector privado, más el Tesoro demandando dólares para pagar los intereses de la deuda”, explicó.

El economista Juan Carlos de Pablo en Comunidad de Negocios (LN+) Captura de Pantalla

Más allá de eso, sostuvo que la apuesta oficial es que las calificadoras de riesgo mejoren la nota del país y, a partir de ahí, algunos fondos financieros compren bonos argentinos, lo que haría subir los precios, bajar el riesgo país y aumentar las chances de que los tenedores de deuda renueven.

“Si la Argentina no consigue dólares para financiar la renovación —ya sea porque se los presta un tercero o porque los tenedores de títulos renuevan voluntariamente—, nadie puede pensar que vamos a pagar los vencimientos de deuda con esfuerzo local. Moraleja: hablaremos de default”, completó. Aunque aclaró que esto no es un argumento para la toma de decisiones, sino un ejercicio.

Por otro lado, se refirió al contexto político, con las elecciones legislativas de octubre y la condena a Cristina Kirchner, y consideró que no altera el programa económico, que se resume en equilibrio fiscal más la motosierra de Federico Sturzenegger.

“Yo no te puedo asegurar nada, pero, si tenés una oportunidad de negocios buena, mandate”, cerró.

