Son argentinos y ganaron el premio a una de las mejores escuelas del mundo

En medio de la discusión que generó la difusión de las pruebas Aprender 2024, que mostraron datos inquietantes sobre el desempeño educativo en el país, otras iniciativas comienzan a cobrar visibilidad y revelan que existen argentinos que, tiempo atrás, ya se sintieron interpelados por esta realidad, decidieron involucrarse y pasar a la acción. Se trata de la Fundación María de Guadalupe, que cuenta con un colegio que fue reconocido como la Mejor Escuela del Mundo en Colaboración Comunitaria en los World ‘s Best School Prizes en 2024.

La iniciativa solidaria impulsada por Roberto Souviron, fundador de Despegar, cuenta con dos colegios que buscan brindar educación de calidad a niños que viven en contextos de vulnerabilidad. “Esos chicos se merecen el mismo presente y futuro que el de cualquier otro contexto, tu punto de origen no tiene que determinar quién podés llegar a ser”, dijo Luis Arocha, director Ejecutivo de la fundación, durante el onceavo capítulo de Innovación, encuentro organizado por LA NACION.

Arocha explicó que, cuando lanzaron el colegio, no querían quedarse en una catarsis emocional frente al contexto duro al que se enfrentaban, sino que buscaban transformar esa realidad. “Acá no sobra nadie. Es muy importante pasar a la acción para dar oportunidades, teniendo en cuenta el potencial gigante que hay en Las Tunas, en Garín, y en tantos otros barrios de la Argentina”, agregó, en diálogo con José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION y moderador del panel.

María Paz Mendizábal es cofundadora de esta iniciativa que nació hace 13 años y revela que uno de los puntapiés que la impulsó a lanzar este colegio fue ver –en un voluntariado en el que participaba- que había chicos de 14 años que no lograban comprender un texto. “Era shockeante. Y, además, veía que las escuelas que existían no tenían clases o no conseguían dar una propuesta educativa que lograra un cambio”, agregó, y detalló que el contexto de vulnerabilidad social con el que trabajan es de muchas necesidades relativas a la vivienda (casas precarias, sin espacios para estudiar), la salud, la educación y con problemáticas sociales como drogadicción, alcoholismo, alimentación, falta de trabajo o padres que no completaron la primeria, todas cuestiones que implican, muchas veces, “remar contra la corriente”.

María Paz Mendizábal, cofundadora de Fundación María de Guadalupe Fabián Malavolta

Pero los resultados que lograron son esperanzadores también: “No tenemos chicos que abandonen la escuela, algo que es muy relevante, ya que en la Argentina hay entre un 60% y 70% de chicos que no terminan la secundaria”, compartió Arocha. Los números en cuanto a la asistencia también son reveladores: “Nosotros estamos cercanos al 90% de asistencia; aunque no tenemos este dato certero en nuestro país, sabemos por las Pruebas Aprender que solo fue el 70% ese día a rendirlas. También conocemos que la mitad de los chicos no entiende lo que lee en tercer grado, mientras en María de Guadalupe la comprensión alcanza el 100%”. Además, detalló que la mitad de los chicos que egresan de su secundario acceden a la universidad y, en algunos casos, se destacan con becas de excelencia académica en la Universidad Austral o en la de San Andrés.

¿Cómo trabajan la innovación?

Mendizábal explicó que la innovación está, sobre todo, en la forman en la que miran a los seres humanos que estudian ahí, sus familias y la comunidad. “Es estar permanentemente acompañando y pensando cómo responder a las necesidades que van surgiendo”, enfatizó.

Este acompañamiento luego se traduce en “habilitar a soñar”. Débora es estudiante de tercer año del colegio María de Guadalupe y contó a LA NACION que quiere ser médica cirujana y encontrar la cura a muchas enfermedades; Tobías también es estudiante y sueña con mejorar la economía para evitar que la gente pase hambre; Ximena quiere estudiar arquitectura cuando se reciba, para poder construirle una casa a su papá.

“En contextos donde las necesidades están tan insatisfechas, que el ser humano pueda estar habilitado a soñar implica que hay un montón de adultos que acompañan y dicen ‘sí, vos podés soñar, te merecés soñar, podés alcanzar esos sueños’”, agregó Mendizábal, que detalló que cuentan con jardín de infantes con salas de 3, 4 y 5 (con dos divisiones en Las Tunas y tres en Garín), primaria con dos cursos por año en Las Tunas y tres en Garín, y secundario completo en Las Tunas.

Luis Arocha, director ejecutivo de Fundación María de Guadalupe, dialoga con José De Rio (LA NACION) Fabián Malavolta

También resaltaron el rol protagónico que tienen los educadores que acompañan en el proyecto. “Trabajamos muchísimo la formación de nuestros docentes, sabemos que necesitamos seguir aprendiendo mucho, más en estas épocas, y contamos con gente con la vocación docente en el corazón, muy comprometida con la realidad de los chicos, con mirar a los ojos y con el ‘dar la oportunidad’”, contó Arocha.

Además, detallaron los valores que los acompañan para lograr hacer esta tarea. En primer lugar, el principio de que el otro tiene que hacer su propio camino y necesita andamiaje, acompañamiento. Por otro lado, el valor de la solidaridad, que se constituye de un rompecabezas de varias piezas en el que se suma la colaboración de muchas personas, de familias, docentes, el aporte del estado, entre otros.

“Acá necesitamos salir todos juntos”, fue contundente Arocha, y agregó: “La educación a veces es muy individual, ‘mi nota, mi desempeño’, pero el barrio de Las Tunas tiene que salir adelante como barrio y para logarlo tenemos varios proyectos. Por ejemplo, los chicos de quinto grado de primario estudiaron cómo circula el tráfico en la Avenida Constituyentes, que es la que nos toca; la presentaron al intendente de Tigre, que se acercó, escuchó las propuestas e ideas para mejorar esa circulación. Ellos tienen soluciones para parte de los problemas que tenemos como comunidad”.