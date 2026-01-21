LA NACION

Jubilación vs. inflación: cómo quedó la comparación contra la suba de precios anual

Las actualizaciones previsionales van en línea con el índice de precios al consumidor que publica el Indec

La comparación entre los reajustes jubilatorios y el IPC acumulado
La comparación entre los reajustes jubilatorios y el IPC acumuladoAndrzej Rostek - Shutterstock

El análisis de cómo se comportaron las actualizaciones mensuales en jubilaciones y el ritmo de la inflación durante el año pasado permite saber cómo quedó la comparación contra la suba de precios anual.

Así fue el ajuste previsional anual para los jubilados
Así fue el ajuste previsional anual para los jubiladosJames Brooks - AP

En esta evaluación es importante considerar que los reajustes previsionales que realiza Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) tienen una lógica diferente respecto del índice de inflación que informa mes a mes el Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).

En este punto, para la movilidad de las jubilaciones y pensiones y de las asignaciones sociales que distribuye el organismo previsional, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado. Esto difiere del índice que publica el Indec, donde figura un solo decimal.

A su vez, en las jubilaciones y pensiones, como se toman más decimales, en algunas ocasiones el redondeo puede favorecer o perjudicar en el cálculo de las prestaciones, respecto del registro inflacionario.

La variación inflacionaria en 2025
La variación inflacionaria en 2025

Por qué el total del aumento a un grupo de jubilados es menor a la inflación

El bono previsional busca compensar la inflación registrada y garantizar un ingreso adicional a los jubilados y pensionados con menores haberes. Sin embargo, pese a los reajustes mensuales, el bono previsional permanece sin actualizaciones desde marzo de 2024 y sigue siendo de $70.000 para quienes perciben la mínima. En el sistema contributivo, son 3 millones de prestatarios (la mitad) quienes cobran este refuerzo.

Esta particularidad incide en el monto final de lo cobrado por un grupo de jubilados, ya que esta suma adicional sin cambios redunda en que el ingreso mensual, en mano, tenga un reajuste más bajo que el definido por la variación del IPC (Índice de Precios al Consumidor).

En la suma anual, las actualizaciones previsionales fueron en línea con la inflación
En la suma anual, las actualizaciones previsionales fueron en línea con la inflaciónArchivo

Cómo se actualizan las jubilaciones y otra prestaciones sociales de la Anses

La actualización de los haberes jubilatorios según la variación del IPC es la actual modalidad de cálculo que comenzó a regir a partir de julio de 2024, para establecer los haberes previsionales. Con este sistema, que reemplazó a la anterior Ley de Movilidad, los aumentos son mensuales cuando antes eran cada tres meses.

Este índice se publica 15 días después del mes analizado, es decir que, por ejemplo, la inflación de julio se conoce a mediados de agosto. De esta forma, el porcentaje de incremento en las prestaciones impacta en la liquidación de haberes del mes siguiente. Por lo tanto, hay dos meses de rezago entre la fecha de cobro y el porcentaje de referencia del Indec.

