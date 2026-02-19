Jubilaciones de Anses: quiénes cobran este jueves 19 de febrero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ejecuta las transferencias correspondientes este jueves 19 de febrero en las cuentas bancarias de los titulares de jubilaciones y pensiones. El cronograma alcanza también a los beneficiarios de distintas asignaciones familiares y universales, quienes acceden al dinero mensual en función de la finalización de su Documento Nacional de Identidad.

Quiénes cobran jubilaciones hoy, jueves 19 de febrero

A continuación, el detalle de los pagos habilitados para hoy:

Prestaciones Terminación del DNI Monto Total a Cobrar Jubilaciones y pensiones (haber mínimo) 6 y 7 $429.254,34

El cronograma incluye la acreditación para la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente a los documentos terminados en 6. Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI finalizado en 5 también acceden a su dinero. La lista del día se completa con el pago de la Asignación por Prenatal y Maternidad para los documentos terminados en 8 y 9.

Las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, adopción y nacimiento mantienen su vigencia de cobro para todas las terminaciones de documento hasta el 12 de marzo. Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas siguen el mismo esquema temporal.

Los jubilados y pensionados con haberes mínimos y DNI terminados en 6 y 7 perciben sus haberes este jueves según el calendario oficial

Valores actualizados de las jubilaciones

Los importes vigentes en febrero reflejan el aumento por movilidad y la aplicación del bono extraordinario. La jubilación mínima se ubica en $359.254,34 y el Gobierno adiciona un refuerzo económico de $70.000. El total de bolsillo para este segmento alcanza los $429.254,34.

La jubilación máxima se establece en $2.417.441,64. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) consta de un haber de $287.403,47 más el bono extra, lo cual totaliza $357.403,47. Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez suman $321.478,04 con el refuerzo incluido.

Los titulares de jubilaciones mínimas cobran hoy su haber mensual junto con el bono de refuerzo de 70.000 pesos Anses

Qué es la PUAM y cómo tramitar la jubilación

La Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM) asiste a personas mayores de 65 años sin los 30 años de aportes requeridos para la jubilación ordinaria. El organismo previsional otorga un monto equivalente al 80% de una jubilación mínima. Esta cifra se ajusta de acuerdo a la Ley de Movilidad.

El inicio de un trámite jubilatorio requiere ingresar al sitio oficial en el apartado Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social. El usuario debe verificar sus aportes en la opción de “Historia Laboral”. Ante la falta de registros, se debe presentar documentación respaldatoria como certificaciones de servicios o recibos de sueldo. El proceso concluye con la solicitud de un turno presencial en una oficina, al cual se debe asistir con el DNI.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Cómo cambiar el lugar de cobro de una prestación de la Anses

Los beneficiarios de asignaciones, jubilaciones o pensiones pueden modificar la entidad donde reciben sus haberes. Las opciones incluyen bancos habilitados o sucursales del Correo Argentino para zonas rurales. El requisito principal exige recibir el primer cobro en la entidad asignada originalmente.

La gestión se realiza vía internet, por teléfono al 130 o de forma presencial con turno. En la plataforma Mi Anses, se debe ingresar a la sección “Cobros” y seleccionar “Cambiar lugar de cobro”. Allí se completa un formulario con los datos del nuevo sitio elegido para la recepción del dinero.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.