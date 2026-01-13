Jubilaciones de la Anses: de cuánto serán en febrero con la nueva suba y cómo les fue en 2025 frente a la inflación

Las jubilaciones y pensiones del sistema de la Anses tendrán en febrero un reajuste de 2,85%. Con la aplicación de esa suba, el haber mínimo pasará de $349.299 $359.254, y el máximo de $2.350.453,70 a $2.417.442, aproximadamente. El porcentaje de actualización equivale a la variación que tuvo en diciembre pasado el Índice de Precios al Consumidor (IPC), según informó esta tarde el Indec.

Hecho el descuento para financiar al PAMI, los ingresos mínimo y máximo serán de $348.476 y de $2.283.173, en cada caso.

En caso de confirmarse mediante un decreto el pago del bono de hasta $70.000 para quienes tienen los haberes más bajos (esa es la situación más probable), entonces quienes perciben solo un haber mínimo cobrarán $429.254, en bruto, y $418.476, en neto. Para quienes reciben este ingreso, el más bajo del sistema, el aumento no llegará a 2,85%, sino que será de 2,37%, como consecuencia del congelamiento del bono, que no se reajusta desde marzo de 2024.

Los montos mencionados fueron estimados por LA NACION, en tanto que en los próximos días, la Anses establecerá por resolución los definitivos. El cálculo está basado en el índice de inflación con dos decimales. Para calcular los ya citados ingresos netos se restó el aporte al PAMI, que alcanza a todas las prestaciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en algunos casos se descuentan importes por otros conceptos, como la cuota de una moratoria (la gran mayoría de quienes cobran el haber mínimo recurrieron a esta herramienta, por no cumplir con el requisito de 30 años de aportes).

‎ Rodrigo Nespolo

El importe en bruto de $429.254 será el próximo mes el ingreso garantizado del régimen contributivo general de la Anses. Así, quienes tengan en febrero un haber mensual de más de $359.254, pero de menos de $429.254, cobrarán un adicional de una cantidad tal de pesos que se complete esta última cifra.

Haberes vs. precios

Según dio a conocer el Indec, en todo 2025 la inflación fue de 31,5%. En igual período, las jubilaciones puras (sin bono) tuvieron un incremento de 31,3%. El haber mínimo, por caso, pasó de $259.598,76 a $340.879,59 entre diciembre de 2004 y el mismo mes de 2025 (la diferencia es de $81.280,83). Así, en el caso de quienes no cobran bono, el poder de compra se mantuvo, aunque sin que se haya recuperado todo lo perdido en períodos previos.

En cambio, el ingreso básico garantizado -el haber mínimo más el bono de $70.000- tuvo una recomposición bastante menor: de 24,7%, por la falta de movilidad del refuerzo. Por lo tanto, en este caso y frente al nivel de suba de precios medidos por el Indec, en 2025 hubo una caída del poder adquisitivo de 5,2%.

El último reajuste del bono fue en marzo de 2024. Si se hubiera aplicado para esa parte del ingreso y a partir de abril de aquel año la misma suba acumulada que se les dio a los haberes propiamente dichos, este mes (enero) habría llegado a $181.867, con lo cual el ingreso mínimo garantizado ascendería a $531.166, 26,7% más elevado que el que efectivamente se cobró.

Como el bono estuvo todo el año pasado congelado, el ingreso mínimo jubilatorio perdió poder adquisitivo JUAN MABROMATA - AFP

En el régimen contributivo, alrededor de 3 millones de jubilados y pensionados cobran el monto equivalente al haber mínimo más el bono, en tanto que otros 3 millones no perciben el refuerzo por tener un ingreso más alto (por una o por dos prestaciones). Esa discriminación se mantiene desde el inicio del cobro del adicional, en septiembre de 2022. Y quienes no cobran bonos son quienes más poder de compra perdieron entre 2020 y principios de 2024. Solo en el período de vigencia de la fórmula de movilidad anterior (2021 a marzo de 2024), la caída de haberes en términos reales fue de 50%.

Cerca de otro millón y medio de personas reciben también el adicional de $70.000, por tener prestaciones no contributivas, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), a la que se accede a los 65 años sin requisitos de aportes, y que será el mes próximo de $287.403 (se aplica también el índice de movilidad por inflación). Con el bono, quedará en $357.403.

También tendrá el reajuste de 2,85% la pensión por invalidez laboral, que equivale al 70% del haber mínimo contributivo. Será, por tanto, de $251,478 y, sumado el refuerzo, se cobrará un total de $321478.

Ingresos por hijos

El reajuste de 2,85% alcanza a la Asignación Universal por Hijo (AUH), que en febrero será de $129.095 para menores de 18 años y de $420.353 por hijos con discapacidad. Se trata de la prestación que perciben trabajadores informales y desocupados. Cada mes, en rigor, se percibe el 80% de esos montos (en febrero, $103.276 y $336.282, en cada caso), en tanto que el 20% queda pendiente para un pago de frecuencia anual, sujeto a la certificación de cuidados sanitarios y asistencia escolar.

Las asignaciones por hijo se actualizan por inflación

Las asignaciones del salario familiar que cobra un grupo de empleados formales y de monotributistas tienen también la actualización. En este caso, los montos por hijos menores de 18 años serán, según el nivel de ingresos del hogar, de $64.554, $43.544, $26.338 y $13.588.

Aportes de activos

Además, se reajustarán en un 2,85% los aportes previsionales a cargo de los autónomos (no los abonados por los monotributistas) y las remuneraciones mínima y máxima para hacer el cálculo de los aportes al sistema jubilatorio, a la obra social y al PAMI (en total, 17% del sueldo bruto). Los valores de febrero serán, aproximadamente, de $120.997 y $3.932.339.

Así, todos los salarios mayores a esta última cifra tendrán un descuento de $668.498 por los tres conceptos mencionados. Y se actualizarán con el mismo índice los aportes previsionales a cargo de los autónomos.

Por su parte, el valor de cada mes de aporte que puede adquirirse para completar los aportes jubilatorios según el sistema previsto en la ley 27.705 será en el segundo mes del año de, aproximadamente, $35.089.