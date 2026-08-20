La advertencia de Lacunza por la mora crediticia y las condiciones que le puso a su candidatura

El exministro de Hacienda de la administración macrista, Hernán Lacunca, advirtió este jueves sobre la mora crediticia de personas, que alcanza a más de cinco millones de personas, según estimaciones privadas. Además, explicó las condiciones que le puso a su candidatura presidencial de cara a las elecciones de 2027 y defendió las PASO, instrumento electoral que el Gobierno quiere eliminar con un posible acuerdo con Pro.

Lacunza dijo que si el Estado no interviene, el problema de la mora “podría tardar cinco años” en resolverse solo y que hay instrumentos que puede generar el gobierno de Javier Milei para un desendeudamiento de las personas. “No es solo un problema entre privados, hay una entidad regulatoria en el medio para atender estos conflictos. Podrían haber contribuido para prevenir esto. Si esperamos a que se resuelva solo, podemos tardar cinco años. Son [casi] seis millones de personas”, sostuvo el economista.

En diálogo con Radio Rivadavia, expresó: “¿La otra alternativa es poner plata del Estado? No. Pero hay que juntar a las partes para, por ejemplo, poner algún préstamo UVA, alguna refinanciación donde el Estado no pone plata para reconstruir un daño que ya está hecho. Pero se podía prevenir con una política pública".

5,3 millones de argentinos acumulan más de tres meses de atraso en el pago de sus créditos con algún tipo de deuda en el sistema financiero, según un informe de la consultora Analytica. La moral total, que incluye el crédito del sistema financiero y no financiero, se quintuplicó en los últimos 18 meses. El deterioro es todavía mayor fuera de los bancos: entre los proveedores no financieros de crédito —fintech, tarjetas no bancarias, casas de electrodomésticos, entre otros—, los atrasos mayores a tres meses alcanzaron casi un tercio del total.

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