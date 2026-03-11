La Argentina lidera los estudios clínicos de Bayer en América Latina

CIUDAD DE MÉXICO.- La expectativa de vida aumenta y mejora la calidad de vida de la mano de los buenos hábitos, pero también de productos de la ciencia y la investigación que logran un efecto positivo para la salud. De esto se trató el Latam Media Day, realizado por la división Bayer Pharma en esta ciudad, donde, además de los números del negocio a nivel global y de América Latina en particular, se presentaron algunos avances en materia de tratamiento y prevención de enfermedades, entre ellas, la que denominaron la “nueva pandemia”: la diabetes.

El Grupo Bayer está compuesto por tres divisiones de negocios: ciencia de los cultivos, farmacéutica y salud del consumidor. Adib Jacob, presidente de la división farmacéutica en Bayer Brasil y América Latina, hizo referencia a los 150 años de historia que tiene la compañía, presente en 80 países y con 88.000 empleados (el 13% en América Latina), y anunció los resultados financieros globales de 2025, con ventas por 45.000 millones de euros (unos US$50.000 millones).

La división farmacéutica (normalmente denominada Pharma o Farma) fue la que presentó mayor crecimiento, con un aumento del 2% en ventas a nivel global, alcanzando 17.829 millones de euros. De ese total, América Latina aportó en 2025 824 millones de euros, lo que representa un incremento del 5,4% respecto de 2024. Es la segunda región con mayor crecimiento a nivel mundial, después de Estados Unidos.

En la región Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia) el crecimiento fue mayor, un 19%. Facturó US$120 millones en 2025 (el 77% correspondió a la Argentina).

Jacob hizo referencia al impacto financiero que registró la compañía por la pérdida de exclusividad en 2025 en la patente de uno de sus productos estrella (un reconocido anticoagulante), una situación que, dijo, se compensó con productos nuevos para la diabetes, el cáncer de próstata, los ACV y las fallas cardíacas, entre otros. Al día siguiente de la liberación de la patente del medicamento, solo en Brasil se habían lanzado tres genéricos.

En México las patentes vencen a los 10 años y en la Argentina, a los 20 años. Parece una ventaja para los laboratorios, pero en realidad no lo es. Según los especialistas, la Argentina tarda “una eternidad” en aprobar el producto, indicaron.

Actualmente hay 35 proyectos en marcha a nivel global, especialmente en áreas como oncología, cardiorrenal, neurología, enfermedades raras e inmunología.

En este contexto, la participación de América Latina en estudios clínicos creció de manera significativa. En 2025 se llevaron a cabo 79 en siete países de la región, involucrando 450 centros de investigación y más de 2000 pacientes. La Argentina lidera la cantidad de estudios clínicos, ya que seis de cada diez de ellos se realizan en el país.

La salud de la mujer

Este año en el encuentro tuvo gran protagonismo la salud de la mujer en las distintas etapas de su vida. La doctora Yusimit Ledesma, directora médica de Bayer México, se refirió a los avances en anticoncepción. “En 1960 se lanzó la primera píldora anticonceptiva. Desde 1970, la planificación familiar es un derecho humano, sin embargo, el 50% de las mujeres en el mundo tiene un embarazo no planeado”, contó.

También estuvo presente el argentino Daniel Londero, presidente de la división Farmacéutica de Bayer para México, que dijo que “México lidera la región, con un 93% de llegada a las mujeres” respecto de la planificación familiar, y agregó: “Tiene sólidas políticas de planificación familiar, información en línea proporcionada por el gobierno sobre anticoncepción y partidas presupuestarias para garantizar la disponibilidad de anticonceptivos en el país”. La Argentina tiene una buena posición en el ranking, con un 80%.

El ejecutivo argentino Daniel Londero, durante su presentación en la Ciudad de México

Los métodos anticonceptivos reversibles de larga duración han ido ganando espacio en los sistemas públicos de salud. En la Argentina, ocho de cada diez mujeres usan algún tipo de método anticonceptivo. En 2025, la compañía lanzó en el país un implante subcutáneo de anticoncepción de larga duración para sumar a la alternativa de los dispositivos intrauterinos hormonales.

Por otro lado es la era de la desinformación, algo que preocupa a los especialistas. Silvia Alarcón, VP Comercial y Acceso al Mercado Latam, alertó sobre el uso de las redes como fuente de consulta sobre temas de salud, lo que puede llevar a errores groseros.

También hay un foco importante en la menopausia y algunos de sus trastornos. Eli Lakryc, vicepresidente de Asuntos Médicos de Brasil & Latam, sostuvo que más de un tercio de la vida de la mujer se vivirá con menopausia y postmenopausia, pero el 75% se siente poco informada sobre esta fase y el 87% nunca buscó atención médica.

Otras dolencias

En otro capítulo de la jornada, Ledesma se refirió a la diabetes como una “pandemia”, ya que en el mundo hay 589 millones de pacientes con este diagnóstico. El 43% de los adultos no sabe que la padece. Es una de las principales causas de enfermedad renal crónica y de enfermedad cardiovascular.

El cáncer de próstata, por otra parte, es el segundo tipo de cáncer más diagnosticado entre los hombres en el mundo y se prevé que su incidencia se duplique para 2040, pasando de 1,4 millones a 2,9 millones de casos globales.

La compañía cuenta con terapias para enfermedades oculares graves como el edema macular diabético y la degeneración macular relacionada con la edad.

En la planta de productos de consumo de Lerma, en las afueras de la Ciudad de México, Bayer tiene su base de producción de medicamentos de consumo masivo y también de exportación. Desde allí, los productos se distribuyen a 40 países y generan US$300 millones en valor de exportación. Fue inaugurada en 1997 y tiene 151.000 metros cuadrados. Bayer invertirá unos US$61 millones en la expansión en los próximos dos años. Crecerá la producción un 40% y habrá 100 empleos directos adicionales.

Existen más plantas de producción, entre ellas las de Jalisco y Sinaloa, ciudades donde la seguridad es un factor clave, ya que son base de cárteles muy violentos. Según los locales, el trabajo se vive con normalidad y no han tenido problemas, pero nadie trabaja después de las 6 de la tarde para retornar al hogar de día.