La Argentina vuelve a exportar gas natural a Uruguay para generación eléctrica
Pan American Energy ya entregó más de 7 millones de metros cúbicos de gas, que se utilizan en la central de Punta del Tigre
Pan American Energy (PAE) y la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) de Uruguay firmaron un contrato para la exportación de gas natural proveniente de Vaca Muerta, destinado a la generación térmica en ese país.
Las exportaciones se realizan a través del Gasoducto Cruz del Sur, que conecta Punta Lara, en la Argentina, con las localidades de Colonia y Montevideo, en Uruguay. Ese gasoducto tiene como accionistas a Pan American Energy, la empresa estatal uruguaya Ancap, Harbour Energy y Shell.
Según informaron las compañías, Pan American Energy ya entregó más de 7 millones de metros cúbicos de gas natural en los últimos 10 días y se prevé que los volúmenes exportados aumenten durante el verano.
El gas exportado se utiliza para la generación de energía eléctrica en el ciclo combinado de Punta del Tigre, lo que permite reemplazar combustibles de mayor costo y con mayores emisiones. De acuerdo con lo informado, esta sustitución genera un ahorro en los costos de generación eléctrica para Uruguay.
PAE es uno de los principales productores de gas natural de la Argentina. Abastece al mercado interno y exporta sus excedentes a mercados regionales, lo que representa una fuente de divisas para el país. A partir de 2027, y como parte del consorcio Southern Energy (SESA), la compañía prevé posicionarse como uno de los principales actores argentinos en el mercado global de gas natural licuado (GNL).
UTE, por su parte, es la empresa pública del sector eléctrico de Uruguay y desarrolla actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, además de brindar servicios de asesoramiento y asistencia técnica en el país.
