La avanzada de Feletti: alarma entre las empresas por la posibilidad de que el Gobierno congele precios por ley

Si bien Roberto Feletti no pisó el centro de convenciones de Costa Salguero, donde se llevó adelante el coloquio de IDEA, el flamante secretario de Comercio Interior tuvo un protagonismo estelar durante los tres días del evento. El congelamiento de precios que anunció para alimentos, bebidas, artículos de tocador y limpieza el martes sorprendió al empresariado y ahora la intranquilidad pasa por saber si esta medida vendrá acompañada de una resolución o si se implementará a través de acuerdos.

Las declaraciones que hizo el funcionario esta mañana generaron dudas. “Yo quise formalizar un acuerdo, para que fuera consensuado sin mayores traumatismos. Evidentemente si esto no llega, vamos a tener que aplicar las leyes, es lo que yo trataba de impedir”, dijo Feletti a Radio AM 750.

Algunas empresas ya anticipan ir a la Justicia si el Gobierno decide avanzar con una regulación a la que nadie cree que tenga efecto para contener la inflación. “Si imponen alguna resolución para congelar precios, en cuanto existe se va a judicializar”, dijo en reserva un empresario ligado a la construcción, anticipándose a otra de las declaraciones que realizó Feletti, de que avanzará con el congelamiento en otros sectores.

En el sector privado hacen la salvedad de que en el Gobierno propusieron trabajar con algunos precios de referencias, pero el dato de inflación de 3,5% de septiembre, mucho mayor al 2,8% esperado, podría hacer revisar los buenos modales. De hecho, la desconfianza se originó luego de que Feletti diera marcha atrás con las negociaciones para aumentar alrededor de 5% los productos de Precios Cuidados, que las empresas estaban realizando con su antecesora, Paula Español.

“Cambia dramáticamente si hay una resolución o no, porque sin una normativa hay margen de maniobra en lo comercial, se puede hablar con algún canal y negociar en base a la importancia del producto”, dijo otro empresario en los pasillos del Coloquio, quien descartó en su opinión que las empresas multinacionales vayan a presentar acciones judiciales. “Los juicios duran un tiempo largo en la Argentina y no es un tema de resolución fácil para los jueces, dado que los precios son un tema sensible en este contexto social”, agregó.

Roberto Feletti, aunque no estuvo físicamente en el coloquio de IDEA, se hizo presente en las conversaciones entre empresarios. Archivo

La postura de las empresas también dependerá de la incidencia que finalmente tenga el congelamiento en la cartera de productos. “No es lo mismo que la medida alcance al 12% del portafolio de una empresa, que al 45%”, señaló el líder empresarial, quien acotó: “No se entiende con qué criterio el secretario de Comercio Interior decidió ampliar de manera unilateral la canasta de Precios Cuidados”.

En este sentido, las empresas proponen que el alcance del congelamiento sea sobre los productos que ya pertenecen a los programas del Gobierno y en esa línea se les presentó una lista nueva a la Secretaría de Comercio.

“Es una locura lo que hicieron. Con Paula ya estaba todo acordado para aumentar entre 3 a 5% y, si no reconocen las negociaciones que se hicieron, será traumático”, dijo otro empresario industrial, que tiene trato fluido con el Gobierno. En sus sucesivas reuniones con funcionarios nacionales, les advirtió que los insumos de la industria están entre 25 y 30% más caros por el incremento internacional de los costos logísticos.

“La materia prima que no produce el país tiene incrementos grandísimos. La inflación de afuera es muy grande. Hay un contexto internacional que se está enrareciendo y, si en el plano doméstico le pones un tapón a los precios, será un problema grande porque no queda margen”, comentó.

Para el empresario, la inflación internacional se mantendrá alta debido a los conflictos geopolíticos que comenzaron con la pelea entre China y Australia, que derivó en una crisis energética en el país asiático (porque, como consecuencia, tiene acceso a menos carbón), y que repercutió en una reducción de la producción, ya que se tuvieron que cerrar fábricas porque no había suficiente electricidad. Esta situación, advierten en la industria local, hará caer la oferta de insumos y se mantendrán altos los precios. En la Argentina, según datos de la Cámara de Comercio, el 80% de los bienes que se importan son insumos.

A este contexto, en el país hay que sumarle las dificultades para acceder a dólares para compras del exterior. En la industria confían en que las mayores restricciones que aplicó el Banco Central para la compra de anticipo de importaciones se termine a fines de mes. “Si se extienda, aparecerán más cartas como la de Fate”. El martes próximo, algunas empresas socias de la Unión Industrial Argentina (UIA) tendrán una reunión con Miguel Pesce por este tema.

Otro sector que se percibe en la mira del secretario de Comercio Interior es el de los laboratorios. “La vicepresidenta nos subió al ring cuando nos mencionó en su última carta”, dijeron en una de las empresas de salud, en referencia a la mención que hizo Cristina Kirchner en su misiva del 9 de septiembre, cuando señaló su preocupación por el “descontrol de precios -especialmente en alimentos y remedios-”.

Hasta el mes pasado, los precios de los medicamentos aumentaron en promedio un punto arriba de la inflación, según los números que muestran en el sector. “Hay que crear competencia y ampliar la oferta, es lo único que ayuda a que haya más acceso a los medicamentos. El resto son medidas que no funcionaron en el pasado”, reflexionó Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond, uno de los pocos empresarios que dio el presente en los tres días del Coloquio.