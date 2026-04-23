La Bancaria anunció un paro en el BCRA para el lunes 27 de abril: qué se sabe de la medida de fuerza
El cese de actividades será por 24 horas y no habrá abastecimiento ni traslado de dinero a las entidades financieras durante esa jornada
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LA NACION
La Asociación Bancaria anunció un paro para el lunes 27 de abril. Se trata de una medida de fuerza en reclamo por los despidos en el Banco Central (BCRA) por el cierre de 12 tesoros regionales.
Según informó el gremio que nuclea a los trabajadores bancarios en un comunicado titulado “BCRA todo tiene un límite”, la medida de fuerza será por 24 horas y afectará a los 21 tesoros regionales distribuidos en todo el país. “Por lo tanto no habrá operaciones en los lugares mencionados, lo cual implica que ese día no haya traslado ni abastecimiento de dinero en aquellas entidades financieras que requieran dicha operatoria”, detalla el documento.
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