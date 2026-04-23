Quién ganó en las elecciones del Colegio de Abogados de Capital Federal

Las elecciones en el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (Cpacf) se llevaron a cabo entre el 21 y 22 de abril en su sede de Av. Corrientes 1441, CABA. En ese sentido, fue electa la primera mujer que presidirá la institución.

Alejandra García es la primera presidenta del Colegio de Abogados de CABA

Según datos oficiales que publicó el Cpacf, ganó la Lista 67 “Unidad en Defensa de la Abogacía”, liderada por la doctora Alejandra García, quien fue elegida como la primera presidente mujer de la institución en sus 41 años de historia. El oficialismo ―una coalición de 12 agrupaciones integrada por radicales, miembros de Pro, socialistas y sectores afines al actual gobierno nacional― obtuvo 47,38% de los votos para Consejo Directivo, el 47,35% para Tribunal de Disciplina y el 47,42% para Asamblea de Delegados. De esa forma, se consolidó como la fuerza más votada en las tres categorías.

En segundo lugar se ubicó la Lista 47, “Gente de Derecho”, con el 24,90% en Consejo Directivo, el 24,86% en Tribunal de Disciplina y el 24,80% en Asamblea de Delegados. Por su parte, la Lista 66 “Espacio Abierto de Abogados” alcanzó el 10,99% en Consejo Directivo, el 11,01% en Tribunal de Disciplina y el 11,02% en Asamblea de Delegados.

La Lista 68 “Por más abogacía” ―identificada con el kirchnerismo y encabezada por Eduardo Javier Lema Castillo como candidato a presidente― obtuvo el 10,37%, 10,44% y 10,45% en cada una de las categorías, mientras que la Lista 69, “Los que vemos el Colegio”, registró el 5,42% en Consejo Directivo, el 5,43% en Tribunal de Disciplina y el 5,42% en Asamblea de Delegados.

Alejandra García es la primera mujer electa para presidir el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires

De esa forma, Alejandra García sucederá a Ricardo Gil Lavedra, que la acompañó en la lista y celebró el triunfo. Se impuso a dos expresidentes de la institución: Jorge Rizzo, que buscaba regresar con su agrupación Gente de Derecho, y Eduardo Awad, por la lista Los que Vemos el Colegio.

La abogada es graduada por la Universidad de Buenos Aires y cuenta con más de 30 años de ejercicio profesional. Actualmente, ocupa el cargo de coordinadora Legal y Técnica de la institución.

En declaraciones a la prensa, la doctora García aseguró que “el resultado refleja el reconocimiento a un trabajo sostenido durante estos cuatro años junto a Ricardo Gil Lavedra: un Colegio Público de la Abogacía que se ordenó, modernizó y volvió a estar presente cada vez que se intentó afectar nuestro ejercicio profesional”. Luego, prometió “seguir adelante con un Colegio que interviene cuando están en juego nuestras incumbencias, sostiene la defensa de nuestros honorarios y asume su responsabilidad institucional frente a las condiciones en las que ejercemos la profesión”.

Cuando se le consultó sobre el hecho de ser la primera mujer en presidir el Colegio Público, subrayó: “Quiero asumirlo con la conciencia de que no es un mérito individual. También es resultado de una forma de conducir que llevó adelante Ricardo Gil Lavedra, que abrió espacios y nos trató como iguales. Y es, además, parte de un camino que muchas mujeres fueron construyendo antes, y al que me honra dar continuidad”.

Ricardo Gil Lavedra, presidente saliente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal Gentileza

Según la información oficial, votaron 16.554 abogados en la elección, aproximadamente unos 3000 matriculados más que en 2024. Gil Lavedra expresó su satisfacción por “la enorme participación de letrados que han venido masivamente a apoyar este rumbo de gestión”.