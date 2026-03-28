La Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina celebró el fallo favorable en el caso YPF

Después de las repercusiones políticas y los cambios de estrategia judicial tras el cimbronazo que significó la decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York sobre el caso YPF, llegaron las reacciones empresariales. La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) celebró la resolución judicial “que revierte una decisión previa y refuerza principios fundamentales para el desarrollo económico y la seguridad jurídica”.

Hasta este viernes, la Argentina peleaba en los tribunales estadounidenses para evitar pagar US$16.100 millones por la sentencia en primera instancia dictada por la jueza Loretta Preska. El fallo de la Cámara de Apelaciones, es decir en segunda instancia, revocó esa decisión y confirmó que YPF fue exculpada de responsabilidad durante el proceso de estatización.

El tribunal de apelaciones determinó que en primera instancia se interpretó erróneamente la ley argentina y que debe ser revisado, un argumento que había planteado la defensa del Estado argentino en la audiencia judicial celebrada el pasado octubre.

Alejandro Díaz, director ejecutivo de AmCham Argentina. Crédito: AmCham. Emmanuel Fernández/AFS

“Esta resolución envía una señal clara en favor del respeto al Estado de derecho, la soberanía nacional y la previsibilidad jurídica, pilares esenciales para promover la inversión, el crecimiento y el empleo”, sostuvo en un comunicado AmCham.

En esa misma misiva, la organización empresaria recordó que se había presentado como amicus curiae. Allí había indicado que “decisiones que desconocen marcos legales locales o generan incertidumbre sobre la aplicación de normas internacionales impactan negativamente en el clima de negocios, desalientan la inversión y afectan el comercio bilateral”.

Entonces, AmCham concluyó que “el fallo fortalece la confianza en las reglas de juego, reafirma la importancia de marcos institucionales sólidos y contribuye a consolidar un entorno más estable y previsible para el desarrollo de sectores estratégicos como la energía”.

De esta manera, la cámara empresarial se sumó a las reacciones positivas que en la Argentina recolectó el fallo judicial estadounidense. El presidente, Javier Milei, fue uno de los primeros en expresarse tras conocerse la noticia. “Ganamos el juicio de TPF...!!! MAP. MAGA. VLLC!”, escribió en sus redes sociales.

La noticia también impactó en quienes se enfrentaban a la Argentina. Sus demandantes, el megabufete de abogados Burford que había adquirido los derechos de litigio, señalaron que analizan elevar el asunto a la Corte.

Eso no impidió que el Gobierno celebrara el fallo. “Es histórico, impensado, el mayor logro jurídico de la historia nacional. TMAP!”, amplió Milei. Otros funcionarios también se expresaron al respecto, como por ejemplo el jefe de gabinete, Manuel Adorni, quien había sido foco de cuestionamientos sobre su crecimiento patrimonial y un vuelo en avión privado a Punta del Este. “Ganamos: la Justicia de los Estados Unidos anuló la condena por el caso YPF a la República Argentina. Dios bendiga a la República Argentina. Fin”, resumió en su cuenta de X (ex Twitter).

Y si bien el logro judicial generó celebraciones en distintas filiales argentinas, no faltó la polémica en el ámbito doméstico. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dejó en claro sus diferencias con Milei. El exministro de Economía kirchnerista sostuvo que la decisión a favor de la Argentina “deja en evidencia años de mentiras”. En redes sociales reivindicó su gestión y publicó: “Al final, era un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana y hacerse (más) ricos. Mientras el presidente Javier Milei hablaba del impuesto Kicillof, los propios abogados del Estado argentino, desde que se inició el juicio, defendían en la Justicia los mismos argumentos que sostuvimos siempre”.