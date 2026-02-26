La ciudad giró los US$588 millones de su última colocación de deuda y aumentó las reservas del Banco Central

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) terminó ayer de liquidar los dólares correspondientes a la emisión internacional por US$600 millones que había concretado en noviembre pasado. Según confirmaron fuentes del gobierno porteño a LA NACION, la cuenta final —descontadas comisiones— fue de US$588 millones y los fondos fueron vendidos en tramos al Banco Central (BCRA), por fuera del mercado cambiario.

La colocación original, realizada bajo ley extranjera y a una tasa del 7,8%, había sido presentada por la administración de Jorge Macri como una operación destinada a mejorar el perfil de vencimientos de la deuda. La Serie 13 del Bono Tango había tenido una demanda cercana a los US$1.700 millones, casi el triple del monto adjudicado, en un contexto de baja del riesgo país y reapertura del crédito para provincias y empresas tras las elecciones de medio término en las que el oficialismo salió victorioso.

Tras su venta al BCRA, los pesos resultantes quedaron invertidos en Letras del Tesoro Nacional en poder del agente financiero de la Ciudad, el Banco Ciudad. De acuerdo con las fuentes oficiales porteñas, la liquidación se realizó de manera gradual y coordinada con la autoridad monetaria entre enero y febrero, en tres tramos: US$200 millones en enero, otros US$200 millones este mes y un último bloque de US$188 millones este lunes. En el BCRA prefirieron no hacer comentarios ante la consulta de este medio.

Desde el inicio de la nueva fase del esquema cambiario, la autoridad monetaria acumula adquisiciones por más de US$2.600 millones, un ritmo superior al previsto inicialmente. TWITTER / MARIANAKBOOM - TWITTER / MARIANAKBOOM

La Ciudad tenía plazo hasta mayo para efectuar la operación, en línea con la normativa que establece que las colocaciones provinciales y las obligaciones negociables de empresas cuentan con 180 días para ser liquidadas en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Según explicaron desde el gobierno porteño, la decisión de vender los dólares directamente al BCRA y no a través del mercado respondió a la intención de evitar alteraciones cambiarias.

Una oferta de ese volumen en el MLC podría haber generado una caída abrupta de la cotización oficial. Por eso, la transacción se hizo “en bloque”, con la contrapartida directa del Central.

El ingreso de los dólares porteños se suma a un proceso más amplio de compras de reservas que el BCRA viene impulsando en los últimos meses. Desde el inicio de la nueva fase del esquema cambiario, la autoridad monetaria acumula adquisiciones por más de US$2.600 millones, un ritmo superior al previsto inicialmente.

En ese proceso, las emisiones de deuda provincial y corporativa jugaron un rol relevante. Desde las elecciones, se emitieron alrededor de US$10.700 millones en deuda corporativa y sub-soberana, de los cuales más de US$8.500 millones corresponden a empresas y unos US$2.200 millones a provincias, según estimaciones de Salvador Vitelli, de Romano Group.

Un caso reciente fue el de Santa Fe, que ingresó el viernes los US$800 millones obtenidos en diciembre tras colocar un bono a nueve años al 8,10%, según había anticipado Bloomberg Línea. Esa transferencia impactó en las reservas brutas del BCRA a través del aumento de encajes en dólares y llevó el stock a su nivel más alto desde agosto de 2021.

A diferencia del caso porteño, esos fondos no fueron vendidos en el mercado cambiario. Los US$800 millones permanecen depositados en dólares en la cuenta que la provincia mantiene en el Banco de Santa Fe y su ingreso incidió sobre las reservas brutas por la vía de los encajes, sin implicar una liquidación al tipo de cambio oficial.

El movimiento cerró además una disputa pública entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el gobernador Maximiliano Pullaro. Tras la colocación, desde el Palacio de Hacienda habían presionado para que la provincia ingresara rápidamente las divisas, mientras que el mandatario santafecino defendía mantener los fondos en el exterior hasta utilizarlos para el pago de certificados de obra. El cruce escaló en redes sociales, con cuestionamientos oficiales por el costo financiero de demorar la liquidación en un contexto de apreciación del peso, hasta que finalmente los dólares fueron transferidos al agente financiero provincial e impactaron en las reservas del Banco Central.

En paralelo, Córdoba colocó en enero US$800 millones a una tasa del 8,6%, mientras que Entre Ríos inició esta semana el proceso para emitir hasta US$500 millones con vencimiento a siete años. Todas estas operaciones cuentan con garantía de coparticipación y aval del Ministerio de Economía. La dinámica contrasta con la situación de La Rioja, que continúa en default y confirmó que no pagará un nuevo vencimiento de su bono internacional 2028, en medio de una negociación con acreedores.

En un contexto en el que el Gobierno nacional todavía no volvió al mercado internacional y depende de la acumulación de divisas para dar señales al mercado, las emisiones sub-soberanas y corporativas se convirtieron en una pieza clave del engranaje financiero. También jugaron un papel relevante la liquidación del agro y el crecimiento del crédito en dólares.