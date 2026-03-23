La guerra sacude al mundo: el mensaje de EE.UU. en la mayor cumbre energética

HOUSTON.- Era inevitable que desde el mismo arranque de la conferencia de energía más importante del mundo, que tuvo su puntapié inicial esta mañana en Houston, el impacto de la guerra en Medio Oriente se convirtiera en un asunto central, apenas un par de horas después de que Donald Trump pospusiera el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz tras un presunto diálogo con el régimen.

El secretario de Energía norteamericano, Chris Wright, funcionario de más alto rango de la administración Trump que participa de la CERAWeek, fue el encargado de abrir el megaevento y buscó defender ante cientos de ejecutivos de las principales empresas del sector -muchas de cuyas operaciones se han visto afectadas por la guerra- la justificación del conflicto bélico con Irán.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. RONALDO SCHEMIDT - AFP

“Evidentemente, hemos afectado los flujos de energía y de otros materiales críticos que transitan por el estrecho de Ormuz. Pero este es un conflicto que, sencillamente, no podíamos seguir postergando”, afirmó Wright.

“Preferimos afrontar una interrupción a corto plazo —como la que vivimos actualmente— para poner fin a un problema que se arrastra desde hace décadas y dar paso a un mundo mucho más pacífico, más próspero y con un suministro energético mucho más seguro“, señaló, en una referencia directa al impacto de la confrontación bélica de Estados Unidos e Israel con el régimen de los ayatollahs.

Como consecuencia del conflicto, que ha tenido amplias ramificaciones regionales, el mundo atraviesa una de las peores crisis energéticas de las últimas décadas. El bloqueo casi total del estratégico estrecho de Ormuz y los ataques iraníes contra infraestructura energética en Medio Oriente hicieron disparar las cotizaciones del petróleo y el gas natural licuado a máximos en varios años.

“Este es un régimen que ha utilizado su poder para perturbar los mercados energéticos y desestabilizar su región”, afirmó Wright en el diálogo de apertura que mantuvo con Daniel Yergin, presidente de la conferencia y vicepresidente de S&P Global.

En el Hilton Americas Houston, donde está el salón central de la CERAWeek, la medida de Trump anunciada en Truth Social antes de que amaneciera en esta ciudad texana dominaba los comentarios entre ejecutivos y líderes del sector.

Cargueros en el estrecho de Ormuz, el 19 de marzo. ap - AP

Los precios del petróleo cayeron y las acciones repuntaron después de que el presidente norteamericano declarara que Estados Unidos pospondrá por cinco días los ataques contra la infraestructura energética iraní, y que ambos países se encuentran en conversaciones sobre un posible acuerdo para poner fin a la guerra.

Los futuros del crudo Brent registraron una fuerte caída, y cotizó por debajo de los US$100 por barril por primera vez en varios días, tras conocerse el alivio al conflicto por parte de la Casa Blanca. Fue un reflejo del optimismo de que el flujo de energía a través del Golfo Pérsico podría restablecerse pronto.

“El mercado hace lo que tiene que hacer: subir los precios para que quienes puedan producir más, lo hagan”, dijo Wright. Muchas compañías se han mostrado escépticas a aumentar la producción en este contexto de turbulencias en los mercados.

“Los precios todavía no subieron lo suficiente como para provocar una destrucción significativa de la demanda”, analizó Wright.

En ese marco, Estados Unidos comenzó a liberar petróleo de su Reserva Estratégica de Petróleo el viernes, informó el propio Wright durante su exposición ante los ejecutivos. El secretario de Energía pronosticó que la liberación de estas reservas de emergencia —anunciada este mes con el fin de aliviar las restricciones en el suministro global— podría alcanzar un volumen inicial de hasta 1,5 millones de barriles diarios (unos 172 millones en total).

Por la guerra en Medio Oriente, en Estados Unidos hubo un fuerte aumento en el precio de los combustibles. Archivo

“Y s posible que la cifra total se acerque a los 3 millones de barriles diarios. No estamos vendiendo el petróleo, estamos haciendo intercambios. Por cada barril que liberamos, vamos a recuperar más de 1,2 barriles el próximo año”, explicó el funcionario de la administración Trump.

Wright calificó como “pragmáticas” las soluciones que adoptó el gobierno norteamericano para hacer frente al alza de los precios del crudo, al tiempo que reiteró que esas medidas son “elementos mitigadores de una situación de carácter temporal”.

“El petróleo sigue siendo la fuente de energía más importante del mundo. Continúa perdiendo cuota de mercado —lentamente— frente al gas natural, que resulta más económico y abundante; sin embargo, nada iguala la densidad energética ni la flexibilidad del petróleo. Sin petróleo, no existiría el mundo moderno“, dijo Wright.