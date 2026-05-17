Taiwán rechaza ser una “ficha de negociación” y defiende las ventas de armas de EE.UU.

TAIPÉI.– El presidente de Taiwan, Lai Ching-te, salió este domingo a defender el vínculo militar con Estados Unidos y aseguró que la isla “no será sacrificada ni objeto de intercambio”, después de que Donald Trump pusiera en duda la continuidad de nuevas ventas de armas y describiera a Taiwán como una “ficha de negociación” frente a China.

Las declaraciones de Lai representaron su primera respuesta directa a la reciente cumbre celebrada en Pekín entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, encuentro que despertó preocupación en Taiwán sobre el futuro del respaldo estadounidense a la isla autónoma.

En la imagen, publicada por la Oficina Presidencial de Taiwán, el presidente Lai Ching-te habla en una conferencia de prensa sobre “la Sociedad Taiwán-Estados Unidos para la Prosperidad Económica” en Taipéi Taiwan Presidential Office

En una entrevista emitida por Fox News al concluir su visita a China, Trump señaló que todavía no aprobó un nuevo paquete de armas por unos 14.000 millones de dólares para Taiwán y afirmó que la decisión “depende de China”.

“Francamente, es una ficha de negociación muy buena para nosotros”, sostuvo el mandatario estadounidense.

La frase generó inquietud en Taiwán, donde el gobierno intentó bajar la tensión y reiteró que la política oficial de Washington hacia la isla no cambió. Estados Unidos no reconoce formalmente a Taiwán como un país, aunque constituye su principal aliado político y militar y su mayor proveedor de armamento.

En un mensaje publicado en Facebook, Lai afirmó que las ventas de armas y la cooperación en seguridad entre Washington y Taipéi constituyen “el disuasivo más importante” frente a las amenazas regionales y recordó que esos acuerdos se basan en la Ley de Relaciones con Taiwán de 1979.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un mensaje a la nación desde la Sala de Recepción Diplomática en la Casa Blanca Doug Mills - Pool The New York Times

“Esto no es solo un compromiso de seguridad de Estados Unidos con Taiwán, sino también la fuerza disuasoria más importante durante años frente a acciones que socavan la paz y la estabilidad regionales”, escribió.

El mandatario taiwanés agradeció además a Trump por el apoyo brindado a la estabilidad en el estrecho de Taiwán desde su primer mandato y destacó el aumento de las ventas militares estadounidenses hacia la isla.

Aunque la administración Trump aprobó en diciembre un paquete récord de armamento por 11.000 millones de dólares, que incluye misiles, drones, sistemas de artillería y software militar, un segundo paquete, valuado en unos 14.000 millones, todavía espera autorización.

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, en el centro a la izquierda en segunda fila, posa con soldados durante unas maniobras con fuego real en el condado Hsinchu, Taiwán ChiangYing-ying - AP

Lai buscó además enviar un mensaje de firmeza frente a China sin presentarse como un actor que busque elevar la tensión militar en la región.

“Taiwán no provocará ni intensificará el conflicto”, afirmó. “Pero tampoco renunciaremos a nuestra soberanía y dignidad nacionales, ni a nuestro modo de vida democrático y libre, bajo presión”.

El presidente taiwanés responsabilizó a China por la inestabilidad regional y reiteró que la República de China, nombre oficial de Taiwán, constituye un “país soberano, independiente y democrático”.

“La República de China y la República Popular no están subordinadas entre sí”, sostuvo Lai. También afirmó que el futuro de Taiwán debe ser decidido por “su propio pueblo” y que la soberanía de la isla “no puede ser violada ni anexada”.

En una de las frases políticamente más sensibles de su mensaje, Lai aseguró que “no existe la llamada cuestión de la independencia de Taiwán”, en referencia a la posición de su gobierno de que la isla ya funciona de facto como un Estado soberano.

China considera a Taiwán una provincia separatista y nunca descartó el uso de la fuerza para colocarla bajo control de Pekín. El gobierno chino sostiene que la isla forma parte inseparable de su territorio y considera cualquier respaldo diplomático o militar extranjero como una interferencia en asuntos internos.

Helicópteros militares taiwaneses vuelan con la bandera taiwanesa en las ceremonias de juramentación del presidente Lai Ching-te en Taipéi, Taiwán Chiang Ying-ying - AP

Durante las recientes conversaciones con Trump, Xi presentó a Taiwán como “el asunto más importante en las relaciones China-Estados Unidos”. El líder chino incluso advirtió sobre posibles “choques e incluso conflictos” si el tema no se manejaba de manera adecuada.

Las declaraciones de Trump también provocaron reacciones dentro de Estados Unidos. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, respaldó públicamente las palabras de Lai y defendió el apoyo estadounidense a la isla.

“China no puede simplemente ir y apoderarse de tierras, y nosotros vamos a mantenernos firmes y resueltos en eso”, declaró Johnson en Fox News.

Por su parte, el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, afirmó que Trump todavía evalúa cómo avanzar con las ventas de armas y explicó que el presidente deberá considerar múltiples factores de seguridad nacional antes de tomar una decisión definitiva.

Agencias AP y Reuters