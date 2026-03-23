Microsoft confirma que reducirá la presencia de la IA de Copilot en Windows 11

Microsoft ha anunciado una serie de actualizaciones y cambios para Windows 11, entre los que se encuentran la reducción de la presencia de la inteligencia artificial (IA) de Copilot, la personalización de la barra de tareas o la omisión de las actualizaciones durante el reinicio o apagado del equipo, entre otras.

El vicepresidente ejecutivo de Windows y dispositivos, Pavan Davuluri, ha confirmado en un comunicado en el blog de Windows las intenciones de la compañía de replantear su estrategia de integración de la IA en Windows tras recibir cierto rechazo por parte de los usuarios.

“Durante los últimos meses, el equipo y yo hemos dedicado mucho tiempo a analizar vuestros comentarios. Lo que se percibió es la opinión de personas que se preocupan profundamente por Windows y quieren que mejore”, ha subrayado Davuluri.

El pasado mes de octubre, Microsoft anunció la integración de Copilot en Windows 11 para permitir a los usuarios interactuar directamente con el asistente incluso en aplicaciones como Paint o el Bloc de notas, aunque esto fuese en detrimento del rendimiento del sistema.

Meses después, la empresa ha rectificado y ha anunciado que integrarán la IA “donde más se necesita, con cuidado y atención”. De esta forma, eliminarán puntos de acceso “innecesarios” a Copilot en Fotos, Widgets o el Bloc de notas.

Reposicionar la barra de tareas

Por otra parte, los usuarios podrán acceder a más opciones de personalización de la barra de tareas, incluyendo posiciones en vertical o en la parte superior de la pantalla. “Reposicionar la barra de tareas es una de las peticiones más frecuentes que hemos recibido”, ha detallado Davuluri.

Además, se reducirán las interrupciones causadas por las actualizaciones de Windows, de forma que los usuarios tendrán la posibilidad de omitir las actualizaciones cuando apaguen o reinicien sus dispositivos, ahorrándoles tiempo.

Entre el resto de actualizaciones se encuentran mejoras para el explorador de archivos, mayor control sobre los widgets, un programa de Windows Insider más sencillo y transparente o una mejora en el centro de comentarios.

Plan de calidad para Windows 11

Más allá de las actualizaciones, Microsoft ha presentado su plan de calidad de Windows 11, centrado en el “rendimiento, la fiabilidad y una experiencia de usuario bien diseñada”.

En cuanto a las mejoras del rendimiento del sistema, la compañía busca reducir el uso de recursos por parte de Windows para disponer de una mayor potencia para las tareas que ejecuta el usuario. De esta forma, se consigue una mayor eficiencia en la memoria, reduciendo así su consumo. Una medida ligada a la crisis de escasez de memoria que atraviesa todo el sector.

Respecto a la fiabilidad, Microsoft se centrará en áreas como el programa Windows Insider, ‘drivers’ y aplicaciones, actualizaciones y el verificador Windows Hello.

Por último, la empresa ha anunciado que invertirá en mejorar la “usabilidad general de la experiencia” del usuario, ofreciendo más opciones de personalización y un mayor control en todo el sistema operativo.