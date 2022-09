La industria del neumático no tiene paz: nuevo paro, citación a otra audiencia y denuncia judicial

El conflicto gremial que desde hace cinco meses tiene en vilo a la industria del neumático y que pone en riesgo el abastecimiento a las automotrices y al mercado de reposición no solo no encuentra solución sino que se agrava cada vez más. El gremio del sector, que esta semana acampó y tomó el Ministerio de Trabajo, acaba de anunciar un nuevo paro hasta nuevo aviso en todas las fábricas.

No solo eso, el Ministerio de Trabajo citó al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) a una reunión el lunes próximo, a las 11, “con el objetivo de continuar las negociaciones paritarias correspondientes al período 2021″. Además, efectuó una denuncia judicial contra el secretario general del gremio, Alejandro Crespo, por el acampe y la toma en esa cartera.

El conflicto originado en un reclamo salarial complica la producción de las tres empresas que fabrican en el país, las multinacionales Pirelli y Bridgestone, y la nacional Fate, que afirman que su productividad ha bajado al 40% de su capacidad y que eso pone en serio riesgo el abastecimiento tanto a las automotrices como al mercado de reposición (donde, por otra parte, el precio de las cubiertas ha aumentado hasta un 60%).

En Bridgestone expresaron a LA NACION que este conflicto, los múltiples paros, las asambleas y la falta de acuerdo que sigue vigente afectan no solo a la industria del neumático. “Impacta también en las terminales de producción nacional de vehículos, ya que la caída en la producción puede provocar que no puedan finalizar las unidades de vehículos planificadas para los próximos meses. Frenar la producción de una fábrica no es un proceso sencillo, ya que, apagar y arrancar de nuevos todas las maquinarias, genera muchas perdidas”, señalaron en esa compañía.

Por su parte, desde el sindicato, Crespo arremetió no solo contra las empresas sino también contra el Ministerio de Trabajo. “Desde mayo, el Ministerio de Trabajo permitió a las empresas todo tipo de actitud de mala fe en la negociación paritaria, provocando una clara dilación de la negociación colectiva. Repitió durante más de tres meses y 19 audiencias la misma propuesta, para luego quitar parte de ella, sin que la cartera administrativa manifieste oposición alguna, tampoco”, esgrimió el dirigente gremial, quien además repudió la denuncia judicial que esa cartera efectuó sobre él.

Como explicó LA NACION en notas anteriores, la negociación salarial que desencadena todo este conflicto siempre se trabó en el mismo punto: el Sutna reclama que las horas trabajadas en días de fin de semana se paguen 200% más que las de los días de la semana, mientras que las empresas argumentan que si aceptaran eso tendrían un aumento de costos del 15%, algo que les restaría competitividad.

El contrapunto entre las partes incluyó la acusación formulada por el dueño de Fate, Javier Madanes Quintanilla, de que lo que se esconde detrás de todo esto es la intención del gremio de “manejar las plantas”; plantas que, por otra parte, según relató el propio empresario, sufren de una gran falencia en su productividad, en comparación con similares en otras partes del mundo.

Consultado por LA NACION, Madanes Quintanilla, dijo que no hay absolutamente nada diferente que haga pensar en un acuerdo. “Los chicos siguen en su actitud prepotente y violenta, con lo que no hay ninguna cosa distinta”, remató el empresario.

A la hora de opinar sobre la toma del Ministerio de Trabajo por parte del gremio, Madanes Quintanilla se mostró crítico con la reacción de esa cartera. “Llama la atención que frente a un acto tan abusivo y desmedido de esta gente, el Ministerio actúe con tanta amabilidad, dejando que se lo ocupe un día y medio y después haya negociado el desalojo a cambio de celebrar una nueva audiencia”, opinó el empresario.

Desde Pirelli, en tanto, comentaron que la demanda inédita de remuneración al 200% los fines de semana, además de lo ya previsto para esas jornadas, atenta contra la sustentabilidad estructural del negocio. “En los últimos 18 meses, Pirelli ha contratado más de 400 personas en una clara muestra de compromiso con el país a través de más de 110 años de historia”, agregaron.

En el mismo sentido, en Bridgestone dijeron que, a pesar de las múltiples ofertas realizadas, desde el gremio mantienen su rechazo no solo a la pauta salarial ofrecida, sino que se mantienen en la pretensión del valor de la hora al 200%, bloqueando con ello que los salarios de los trabajadores finalmente reciban la actualización que desde la empresa se entiende que corresponde. “Esta situación es algo que se ha vuelto insostenible y se puede ver en la baja de la productividad que detectamos en el último tiempo, que ya alcanza un 40% comparándonos con Brasil, o bien en la pérdida de exportaciones e inversiones que si se están dando en otros países de Latinoamérica”, agregaron.

Además, en Bridgestone enfatizaron que si esta situación continúa tendrá un impacto directo en diferentes esferas del país. “En primer lugar, puede poner en riesgo los puestos de trabajo actuales y el suministro a la industria automotriz. En segundo lugar, impactaría fuertemente en la economía por la pérdida de exportaciones que esta situación genera”, indicaron.