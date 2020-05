Más higiene y distancia serán fundamentales en los locales cuando puedan reabrir al público Crédito: Gentileza

La cadena de comida rápida transforma sus locales para recibir a los clientes en sus comedores. Entre las medidas se habilitarán el 50% de las sillas y mesas, no estarán habilitados los juegos para chicos e instalarán pedales en las puertas, para abrirlas con el pie.

Mientras el aislamiento obligatorio se extiende en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, algunas provincias como Corrientes, Tucumán, Jujuy, Salta, Mendoza, San Luis, La Pampa y Tierra del Fuego, que avanzan con medidas de mayor flexibilidad.

Frente a este escenario ya son varios los comercios que están analizando las medidas que tomarán cuando puedan volver a la actividad. Hoy llegó el turno de McDonald's, quien viene instrumentando varias medidas con el objetivo de asegurar los niveles de seguridad e higiene necesarios para este contexto de pandemia. Pero fue un paso más allá y presentó nuevos procesos y acciones para cuando se permita la apertura de los restaurantes.

La mitad de las mesas y sin juegos para chicos. Cómo serán los locales de McDonald's tras el fin de la cuarentena Crédito: Gentileza

"Ya estamos preparándonos para los pasos que siguen, cuando la legislación permita volver a utilizar los comedores de los restaurantes. En este sentido hemos seguido un estricto protocolo que reduce la utilización del mobiliario hasta un 50%. Esto nos va a garantizar que no haya contacto estrecho entre las personas y que se mantengan las distancias de 1,52 metros, como mínimo. Adicionalmente en las distintas áreas del restaurante identificamos, con puntos en el piso, los lugares donde los clientes deben ubicarse cuando esperan para hacer el pedido o para retirarlo, de esta manera podrán respetar una distancia de, al menos, dos metros", detalla Diego Paniagua, director de operaciones de SLAD (South Latin América División) de Arcos Dorados.

Tal como adelanta el ejecutivo, los muebles tendrán carteles indicando cuál mesa o silla pueden ocupar y cuál deberá dejar libre para mantener la distancia adecuada entre los comensales. Además las puertas tendrán una especie de pedal que permitirá su apertura con el pie, evitando que sea necesario tocarlas con las manos.

Las pantallas para hacer pedidos estarán habilitadas, pero quienes la utilicen deberán respetar la distancia indicada entre las personas. Además, previo y posterior al uso de estos display, los usuarios deberán utilizar alcohol en gel que estará allí disponible. Mientras que los empleados desinfectarán esas pantallas antes y después de cada uso.

Los locales tendrán pedales para abrir las puertas para evitar el contacto con picaportes Crédito: Gentileza

Según adelanta Paniagua, la empresa está incorporando, también, otros elementos de seguridad física y procedimientos de seguridad para garantizar mayor tranquilidad. "Hemos agregado en nuestro AutoMac barreras acrílicas que permiten una separación física entre los clientes y los empleados. Esas mismas barreras están disponibles en todos nuestros puntos de ventas, como por ejemplo en nuestras cajas registradoras, en las zonas de entrega y en McCafé. Para todos nuestros empleados hemos sumado elementos de seguridad: les damos barbijos al menos tres barbijos a cada uno, así pueden ir de casa al trabajo con un barbijo, utilizar en el trabajo otro, y otro para regresas a su casa. Y sumamos máscaras acrílicas para que los empleados puedan cubrirnos sus ojos y el resto de la cara mientras atienden. Además incrementamos la frecuencia de lavado de manos de los empleados, que ahora es de cada 15 minutos y aumentamos también la frecuencia de sanitización de la superficie", resume.

Zona especial para delivery

Los locales, además tendrán una zona especial para el delivery donde realizarán un estricto control de los repartidores. En principio ellos deberán esperar fuera del local o en un espacio disponible dentro del mismo -según el tamaño del comercio- y tendrán que mantener una distancia de 2 metros entre cada uno de ellos. "Hemos dispuesto unas mesas donde los llevadores van a poner sus cajas de traslado y antes de cargar la entrega deberán desinfectarlas. Para eso le daremos un sanitizante y un trapo higiénico. Además nuestros pedidos se envían en dos bolsas y les ponemos tres sellos de garantía inviolable para que los clientes sepan que las comidas llegaron desde nuestras cocinas hasta su casa, de la manera segura", relata Paniagua.

Sin juegos para chicos

Lo que continuará restringido en los locales serán las zonas de juegos que utilizaban los niños. "Y en los locales donde disponemos de McCafé hemos eliminado nuestra vajilla de cerámica. A partir de ahora se utilizarán productos descartables para brindar mayor seguridad", adelanta el director.

El uso de los baños -que hoy no están habilitados- también estará disponible pero con ciertos resguardos. Podrán ingresar hasta dos personas al mismo tiempo para asegurar que la distancia y se limpiará cada 15 minutos.

Además los empleados siguen otra serie de procedimientos estrictos: se deben poner el uniforme al llegar a su trabajo, en los vestuarios del local; y antes de ingresar el responsable del turno les va a pedir que tengan actualizada su aplicación Cuidar, con todos los requisitos cumplidos. "Les tomamos la temperatura, que debe ser inferior a 37 grados y, si todas esas condiciones se cumplen, pueden ingresar para realizar sus tareas habituales", señala Paniagua.

Preparados, listos..

Todas estas medidas están siendo implementadas en los locales de todo el país, con excepción de los pedales para las puertas que se irán incorporando de manera paulatina. "A fin de esta semana estas implementaciones estarán ya en el cien por ciento de nuestros locales, aún en las provincias que no está habilitada la apertura de restaurantes. En las provincias de Salta y Corrientes ya podemos operar porque hemos cumplido con los requisitos necesarios para hacerlo", cuenta el ejecutivo.

Aunque Paniagua asegura que no se sabe cuándo podrán abrir la zona de comedores en la ciudad de Buenos Aires y ni en la provincia, pero resalta que están esperando que sea cuanto antes porque la venta de salón es el "fuerte" de McDonald's. "Estamos convencidos de que podemos hacerlo de una manera segura pero somos respetuosos de las leyes, con lo cual estamos esperando que nos autoricen a hacerlo y en ese momento iniciaremos. Mientras iremos abriendo en otras provincias y municipios que lo vayan habilitando", sostiene el ejecutivo.

McDonald's tiene, actualmente, 15.000 empleados y 230 locales en toda Argentina, de los cuales hoy operan 192 porque 38 están ubicados en shoppings y paseos de compras que permanecen, hasta el momento, cerrados por motivo del aislamiento obligatorio. En esos 192 hay, en promedio, 10 empleados por local para atender McDelivery, ToGo y AutoMac, esto representa aproximadamente 2000 empleados activos. El resto está en cuarentena con sus familias.

Por otro lado, aunque desde esta empresa no brindaron datos actualizados de ventas, antes de la cuarentena obligatoria, esta cadena recibía 7 millones de clientes al mes en todo el país. Si tenemos en cuenta la importante inversión realizada en estas transformaciones (que la compañía no revelaron el monto), sumado a que el local sólo lo piensan habilitar en un 50%, es de suponer que las pérdidas en la facturación serían importantes. Consultado por las estimaciones sobre las futuros resultados de su empresa el ejecutivo prefirió no hablar sobre ese tema: "Vamos paso a paso, todo va a depender de lo que suceda con las nuevas formas de hacer los pedidos y la nueva experiencia McDonald's", concluye.